Pakistani lõunaosas hukkus rongiõnnetuses vähemalt 30 inimest

Rawalpindisse teel olnud rongist sõitis rööbastelt välja kümme vagunit, millest osa läks kummuli ning sinna jäid inimesed lõksu, ütles kõrge raudteeametnik Mahmoodur Rehman Lakho.

Hazara Express reisirong sõitis välja Sahara raudteejaama lähedal, mis paikneb Sindhi provintsis Nawabshah' linna lähistel.

Sündmuskohal viibinud kõrge politseiametniku Abid Balochi sõnul on seni tuvastatud 30 hukkunut, enam kui 60 inimest on saanud vigastada, neist osa üliraskelt. Ta lisas, et hukkunute arv võib tõenäoliselt kerkida, sest päästetööd alles kestavad.

Balochi sõnul oli ohvrite seas ka naisi ja lapsi.

Ümbruskonna haiglates kuulutati välja eriolukord seoses kümnete vigastatute saabumisega, kes koormavad väikehaiglad üle.

"Tegu on suure õnnetusega," ütles raudteeminister Khawaja Saad Rafique varem ajakirjanikele.

Tema sõnul saab põhjuseid sellisel õnnetusel olla vaid kaks. Kas on tegemist mehhaanilise rikkega või sabotaažiga. Õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks algatati juurdlus.

Iganenud raudteetaristu tõttu on õnnetused ja rööbastelt väljasõidud ses riigis paraku sage nähe. Pakistanis on ligi 7500 kilomeetrit raudteevõrku, mida mööda sõidab aastas enam kui 80 miljonit reisijat.

Rafique ütles, et Hazara Expressi rongis oli õnnetuse hetkel vähemalt 1000 inimest. Tema sõnul on tegu raudteelõiguga, mille kohta pole varem tehnilisi kaebusi tulnud.

Hazara Express sõidab igapäevaselt lõunas asuva sadamalinna Karachi ja 1600 kilomeetri kaugusel põhjas asuva Haveliani vahet Khyber Pakhtunkhwa provintsis. Õnnetusse sattunud rong oli teel Rawalpindisse.

Sindhi provintsis põrkas 2021. aasta juunis kokku kaks rongi, surma sai vähemalt 65 ja viga 150 inimest. Selles õnnetuses sõitis rong rööbastelt ja jäi vastassuuna rööbastele lebama. Vaid minut hiljem sõitis teiselt poolt õnnetusse sattunud rongile otsa teine reisirong.

Tezgami ekspressrongiga 2019. aasta oktoobris aset leidnud õnnetuses põles sisse vähemalt 75 reisijat.

Ghotkis sai 2005. aastal kahe reisirongi kokkupõrkes surma enam kui sada inimest.