Paikuse maaomanikud kutsuvad inimesi oma valdustega tutvuma

Kaugeltki mitte igaüks ei saa uhkeldada isikliku järvega, aga maalikunstnik Tiina Ojastel on see võimalus. Nii käidi tema kodu juba varemgi uudistamas, aga sellest suvest lubab ta kõigil oma kiviinstallatsioone vaatama tulla. Tasuta.

Kive oli kinnistul palju ja nii sai koos abikaasaga neist tosin installatsiooni tehtud. Kõigile on nimed pandud ja jutud, mida ja miks kujutatakse, tuleb kindlasti läbi lugeda.

"Kõik on looduslikest maakividest, ei ole neid raiutud, ei ole neid lihvitud. Nii, nagu loodus meile nad kinkinud on, nii me need paika oleme pannud. Seda ei ole väga lihtne teha. Hea abiline on, abikaasa, kes on kodus nii tehnikaga kui ka materjalidega ja rauaga. Üksi seda muidugi kunstnikuna ära ei tee," lausus Ojaste.

Kunstnik ütles, et kive kinnistul jätkub ja plaane on veel. Oleks ainult aega tegutseda.

Margus Vilipõld saab samuti uhkeldada kinnistuga, kus asub järv. Õige pea pärast sellise maatüki soetamist tekkiski idee, et sellest võiks saada hea paik ürituste korraldamiseks. Nüüd ongi selleks juba tükk tööd tehtud.

"Kui ma siin alguses olin ja vaatasin, siis mõtlesingi kohe, et väliteatreid, väikseid ansambleid, mingit folki, kogukonnale just. Kui istekohti vaadata, siis 330 inimest. Aga on võimalus (panna) kohe sama palju juurde, 660 istekohta," ütles Vilipõld.

Kontserte ja muid üritusi hakatakse korraldama koos sõbra Marko Põldsamiga.