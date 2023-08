Esmaspäeval tõuseb õhutemperatuur 32 kraadini

Öö vastu esmaspäeva tuleb suuresti selge taevaga ning sajuta. Tuul puhub idast- ja kagust 3 kuni 8, rannikualadel 4 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning pea kõikjal säilib ka öösel vähemalt 20 kraadi sooja.

Ka hommik on selge ja sajuta. Tuul puhub endiselt kagust- ja idast 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusoe ulatub kuni 24 kraadini.

Päev jätkub kuuma, selge ja kuiva suveilmaga, kuid ida- ja kagutuul tugevneb ning ulatub puhanguti kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb paiguti kuni 32, rannikul 24 kraadini.

Õhtul aga lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb. Lääne-Eesti saartel, mandri lääneservas ja Lõuna-Eestis on oodata väga tugevaid äikesevihma valinguid ja tuulepuhanguid, kohati ka rahet. Tuul on valdavalt kagust ja idast 3 kuni 11, puhanguti kuni 15, äikesega kaasnevad puhangud on ka üle 25 meetrit sekundis. Õhk on endiselt soe – mandril 23 kuni 28, saartel 19 kuni 22 kraadi.

Järgnevad päevad jätavad aga ekstreemsused selja taha ning nädala lõpuni jätkub juba sellel suvel tuttavaks saanud ilmapilt. Igapäevaselt sajab hoovihma ning õhutemperatuur ulatub maksimaalselt 24 kraadini. Tuul on teisipäeval veel maruline, aga kesknädalast tõmbab seegi tagasi.