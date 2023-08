Oluline esmaspäeval, 7. augustil kell 12.50:

- Ukrainameelsed häkkerid said enda valdusesse Moskva kinnisvaraandmed;

- Ukraina sai sõjavangist tagasi 22 sõdurit, tegu oli 48. eduka vangidevahetusega;

- Ukraina peastaap: tõrjusime Vene vägede rünnaku Avdijivka peale;

- Vene väed tegid Dnipropetrovski oblastile raketirünnaku;

- Kiiev: kõik Jeddah' kõnelustel osalenud riigid toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust (Venemaad polnud kutsutud);

- FT: Hiina liitlaste hinnangul oli Hiina osalus Jeddah kõnelustel konstruktiivne;

- Zelenski: Venemaa tulistas nädalaga Ukraina pihta 65 raketti ja 178 ründedrooni, sh 87 Shahedi;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi.

Ukrainameelsed häkkerid said enda valdusesse Moskva kinnisvaraandmed

Esmaspäeva öösel ilmus Moskva linna tehnilise inventari büroo (MosgorBTI) kodulehele teade, et ameti andmebaasidesse on sisse häkitud ning andmebaasid hävitatud. Juhtunust kirjutas esimesena Vašnõe Istori. Häkitud veebilehele lisati teade, et andmebaasides sisalduv on edastatud Ukraina kaitsejõududele.

MosgorBTI tunnistas häkkimist, kuid nende sõnul ei saadud andmebaasidest andmeid kätte. Selle teate peale jagasid häkkerid kuvatõmmiseid rünnatud andmebaasist.

Ukraina sai sõjavangist tagasi 22 sõdurit

Ukraina ja Venemaa vahetasid taas omavahel sõjavange. Ukraina sai tagasi 22 ukrainlast, kellest vanim on 54-aastane ja noorim 23-aastane. Vangidevahetusest teatasid Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak ja Ukraina inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets. Lubinetsi teate kohaselt on Ukraina saanud Venemaalt tagasi 2598 sõjavangi ning tegu oli 48. eduka vangidevahetusega.

Vene vägede rünnakus Hersonis süttis põlema üheksakorruseline hoone

Venemaa rünnakus Hersonile läks põlema üks üheksakorruseline eluhoone, teatasid Hersoni oblasti sõjalise administratsiooni ülem Oleksandr Prokudin ja Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak. Tulekahju kustutades sai kaks tuletõrjujat viga. Venemaa ründas hoonet esmalt kell 00.50 öösel, siis tund hiljem ning ka 3.15.

Hersoni linna sõjalise administratsiooni juht Roman Mroško teatas hiljem, et põlengus hukkus üks inimene ja veel 12 sai viga.

Venemaa teatas drooni allatulistamisest Kaluga oblastis

Vene Kaluga oblasti kuberner Vladõslav Šapša teatas esmaspäeva hommikul, et kell 2.30 tulistas Vene õhutõrje alla mehitamata drooni Kaluga oblastis.

Ukraina peastaap: tõrjusime Vene vägede rünnaku Avdijivka peale

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt hoiavad Ukraina väed Kupjanskis kaitset ning tõrjusid edukalt Vene vägede rünnakud Petropavlivkast idas Harkivi oblastis. Bahmutist põhja pool hoiavad Ukraina väed kaitset Dilijivkas. Samuti tõrjuti edukalt Vene vägede rünnak Avdijivkale hoolimata Vene vägede ägedast suurtükitulest ja õhurünnakutest. Samuti hoiti kaitseliine Marjinkas ja Krasnohorivkas. Zaporižžja suunal tegid Vene väed peastaabi väitel edutud rünnakut Robotõne vastu.

Peastaap tõi oma rindeülevaates esile, kuidas Vene väed püüavad enda kaotusi varjata. Näiteks olevat Hersoni oblastisse Tšaplinkasse saabunud kaks autotäit hukkunud Vene sõdureid, kes maeti kahte eri kohta.

Vene väed tegid Dnipropetrovski oblastile raketirünnaku

Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni ülema Serhi Lõsaku sõnul tegid Vene väed öösel oblastis asuvale Sõnelnõuki piirkonnale raketirünnaku, mis põhjustas põlengu. Keegi rünnakus kannatada ei saanud.

Kiiev: kõik Jeddah' osalised toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust

Saudi-Araabias Jeddah's osales 42 riigi esindajad arutamaks Vene-Ukraina sõja lõpetamist. Ukraina valitsuse teatel nõustusid kõik (sh Hiina), et igasuguse rahulepingu aluseks peab olema Ukraina territoriaalse terviklikkuse austamine, vahendas Politico.

Ukraina presidendi kantselei ülema Andri Jermaki sõnul toimusid ka mitmed kahepoolsed kõnelused arutamaks võimalikke Ukraina vilja eksportimise võimalusi. Samuti arutati võimalikku Katari kaasamist sõjavangide vahetuse protsessi.

FT: Hiina liitlaste hinnangul oli Hiina osalus Jeddah' kõnelustel konstruktiivne

Hiina rahvavabariik andis märku soovist osaleda ka tulevastel Ukraina konflikti lahendavatel rahvusvahelistel konverentsidel, kinnitasid Euroopa riikide ametiisikud Financial Timesile. Samuti peeti Hiina osalust Jeddah' kõnelustel Saudi-Araabias konstruktiivseks. Vene-Ukraina sõja lõpetamise konverentsile Venemaad ei kutsutud.

Kõneluste aluseks oli Kiievi välja pakutud kümnest punktist koosnev rahuettepanek. Hiina teatas enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale piirideta partnerlusest Venemaaga. Hiina on oma avalikes sõnavõttudes püsinud Vene-Ukraina sõja suhtes vaoshoitud. Samas külastas Hiina liider Xi Jinping märtsikuus Vladimir Putinit, mis oli üks esimesi Xi välisreise peale koroonapiirangute lõppu Hiinas.

Jeddah' kohtumisel osalesid ka Brasiilia, Türgi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit.

Zelenski: Venemaa tulistas nädalaga välja 65 raketti ja 178 ründedrooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et lääneliitlaste antud õhutõrjesüsteemid on väga efektiivsed. Zelenski sõnul tulistasid Vene väed ainuüksi viimase nädala jooksul Ukraina pihta 65 raketti ja 178 ründedroon, sh 87 Shahedi. Kuigi Zelenski sõnul tulistati enamus nendest alla, siis ei maininud ta kui suur osakaal sai alla tulistatud.

ISW: Ukraina rünnakud sildadele on osa Ukraina vastupealetungi strateegiast.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Ukraina rünnakud Tšonhari ja Heinišeski sildadele osa laiemast Ukraina vastupealetungi strateegiast. Mõttekoja analüütikute sõnul on kahe võtmesilla ründamine oluline, kuna see sunnib Vene vägesid sõitma pikemalt. Rünnakud sildadele võimaldavad Ukrainal tekitada tulevikuks sobivad tingimused pealetungioperatsioonideks.

NEW: #Ukraine struck two key road bridges along critical Russian grounds lines of communication (GLOCs) connecting occupied #Crimea & occupied #Kherson causing Russian forces to reroute road traffic from shorter eastern routes to longer western routes. https://t.co/USrGNocJm0 pic.twitter.com/a1pfQnh7Eo — ISW (@TheStudyofWar) August 7, 2023

Briti luure: Vene lennundus on aktiivne, kuid ei oma otsustavad efekti

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuses rindeülevaates hinnati, et Vene õhuväe tegevus ei oma sõjalistele operatsioonidele otsustavat mõju. Suvel on Vene sõjalennukid teinud üle 100 õhurünnaku päevas, kuid Vene õhuväe lennukid püsivad pea alati Venemaa kontrollitud territooriumil, püüdes vältida Ukraina õhutõrjet.

Vene õhuvägi on püüdnud seda probleemi ületada kasutades vabalt liuglevaid pomme, mis võidakse teele saata mitmed kilomeetrid enne sihtmärgini jõudmist. Samas ei ole sellised pommid järjekindlalt täpselt.

Alates Ukraina suvise vastupealetungi algusest lõunarindel on samas Vene sõjahelikopterid osutunud efektiivseks. Siiski ei ole Venemaa suutnud viimastel nädalatel genereerida samal määral efektiivset õhujõudu lõunarindel.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9fD0Axaaaf



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ny7zQjiuMP — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 7, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 250240 (võrdlus eelmise päevaga + 540);

- tankid 4244 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 8270 (+8);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4977 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 709 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 467 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4154 (+28);

- tiibraketid 1377 (+18);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7451 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 735 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.