Uue eelnõu järgi saab lapsevanem valida kolme eelistatud lasteaia vahel

Haridusministeeriumi koostatav alushariduse ja lapsehoiuseaduse eelnõu lubaks vanematel nõuda lasteaiakohta konkreetses lasteaias. Niimoodi laheneks probleem, et kohalik omavalitsus, näiteks Tallinn, pakub lasteaiakohta sobimatus linnaosas.

Koolieelse lasteasutuse seadus ei näe praegu ette, et lapsele peab andma lasteaiakoha, mis asub tema pere elukohale võimalikult lähedal. Samuti ei võimalda seadus lapsevanemal nõuda lasteaiakohta konkreetses lasteaias. Valida tuleb teeninduspiirkonnast, milleks võib olla kogu kohalik omavalitsus – linn või vald.

Haridusministeerium koostab eelnõu, mis kaotaks seadusest teeninduspiirkonna mõiste. Selline lahendus lubaks vanemal valida lapse ja pere jaoks kõige sobivama lasteaia, selgitas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

"Lapsevanema seisukohast teeninduspiirkond ei oma tähtsust. Lapsevanem vajab lapsehoiuteenust lähtuvalt oma vajadustest: kas see on kodu, töökoha, lapsehoidja või vanavanemate lähedal. Lapsevanem esitab avalduse ja millises kohas tal oleks lastehoiuteenust tegelikult vaja," lausus minister.

Praegu on mure selleks, et Tallinn defineerib kogu Tallinna linna teeninduspiirkonnana, lisas Kallas.

"Tihti ongi selline olukord, kus Kalamajas elavale lapsevanemale pakutakse lasteaiakohta Lasnamäel, aga lapsevanem ei käi Lasnamäel tööl ega liigu sinna suunda absoluutselt. Sellepärast see teeninduspiirkonna mõiste lapsevanemat ei aita. Edaspidi esitab lapsevanem kohalikule omavalitsusele avalduse tema eelistatud kolme lasteaia või -hoiu avalduse. Sõltuvalt sellest, kuhu ta soovib. Kohalik omavalitsus peab võimaldama nendest kolmest valikust ühe," rääkis Kallas.

Tallinna haridusameti juhtivspetsialist Marika Kallas ütles, et kõige rohkem on Tallinnas lasteaiakoha soovijaid Kesklinna, Piritale, Põhja-Tallinna ja Nõmmele. Marika Kallas selgitas, et suurt puudust lasteaiakohtadest ei ole ja haridusamet loob iga aasta lasteaiakohti juurde.

"Siiani on Tallinna vanematel kolm valikut teha ja enamasti ühte nendest valitud lasteaedadest vanem ka koha saab," ütles ta.

Kristina Kallas nentis, et on ka juhtunud, et lasteaiakohta vanemale ei pakutagi.

"Omavalitsus praegu vanema valitud kolme eelistusse reeglina kohta ei paku. Tallinn lahendab praegu olukorras üldiselt nii. Päris tihti jääb lasteaiakoht üldse ka pakkumata," lausus ta.