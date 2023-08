Filipiinide valitsus kutsus merel toimunud juhtumi tõttu välja Hiina saadiku

Järjekordne kokkupõrge Lõuna-Hiina merel on osa Pekingi ning Manila pikaajalisest tülist. Peking peab oma valduseks pea kogu Lõuna-Hiina merd ning sealseid saari. Manila sellega ei nõustu ning peab enda omaks osa sealsetest saartest, sealhulgas Ayungini saart, kuhu Filipiinide laev teel oli.

"Laeva BRP Sierra Madre varustamine on Filipiinide valitsuse seaduspärane tegevus meie majandusvööndis. See on rahvusvahelise õigusega, just ÜRO

Mereõiguse Konventsiooniga kooskõlas. Ayungini saart, mis vaid mõõna korral ulatub veest välja, ei saa rahusvahelise õiguse järgi pidada ühegi riigi territooriumiks. Seda fakti kinnitas 2016. aasta kohtuotsus. Hiina ei saa seaduspäraselt seda oma territooriumiks pidada," ütles Filipiinide välisministeeriumi pressiesindaja Teresita Daza.

Ayungin asub Filipiindest umbes 200 kilomeetri kaugusel ning Hiinast 1000 kilomeetri kaugusel. Laevaga Sierra Madre sõitis Filipiinide merevägi 1999. aastal meelega karile, et seda kasutada saare valvamiseks.

Rahvusvaheline kogukond Lõuna-Hiina merd Hiina valdusena ei tunnista. Ka nüüd mõistsid Hiina käitumise hukka Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan, Austraalia ning Saksamaa.

Hiina samas õigustas enda laeva sekkumist, öeldes, et Manila üritab hõivata Hiina suveräänset territooriumi. Viimati proovis Hiina Ayungini saare varustamist takistada 2021. aastal.

Filipiinide president Ferdinand Marcos jr lubas, et Filipiinid jätkavad oma süveräänsuse kaitsmist vaatamata Hiina püüdlustele neid takistada.

"See on alati olnud meie seisukoht, aga me peame ka Hiina valituse ja president Xiga edasi suhtlema. Me peame nendega rääkima, sest meil on vaja leida lahendus," ütles Marcos.