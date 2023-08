Kantsler: see oli Sildam, kes seostas rahataotluse eelnõude vastuvõtmisega

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ütles Postimehele , et kahe kuu eest president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildamiga peetud vestlusest jäi talle arusaam, et viimane sidus omavahel kokku seaduste paketi väljakuulutamise ja presidendi kantseleile raha eraldamise.

"Mitte ultimaatumi vormis, et kui meile nüüd raha ei eraldata, siis me kindlasti seaduseid välja ei kuuluta. Küll oli vihje ressursipuudusele ja sellele, kui kiiresti nad saavad töötada, et täiendav ressurss aitaks kiiremini töötada (eelnõude vastuvõtmist menetleda — Postimees)," rääkis Saks ajalehele.

Toomas Sildam ütles Postimehele, et Saks tõlgendas vestlust valesti. "Kindlasti ma ei esitanud nõudmist stiilis, et teie andke raha ja siis meie kuulutame eelnõud välja," ütles ta.