Vandaalid lõhuvad Kohtla-Järvel laulupeonäitust

Kohtla-Järve linnavalitsuse ette püstitati rändnäitus juuli algul. Näitus koosneb 72 suurest fototahvlist, mida linnavalitsus on pidanud juba mitu korda parandama ja mõne isegi välja vahetama.

"Üks pilt on katki löödud ja piltide all on infostendid ja peamiselt lõhkumise objektiks on sattunud just need kas tõukeratastega siin lehvitades või käte ja jalgadega," selgitas abilinnapea Erik Setšekov.

Linnavalitsuse esine väljak on turvakaameraid täis pikitud ning lõhkujaid on hästi näha. Tegemist on erinevas vanuses noortega.

Ja kuigi esialgu arvati, et lõhkujatel on näitusega mingid ideoloogilised probleemid, siis lõpuks jõuti selgusele, et tegemist on noorusliku uljuse ja ulakusega.

"Mõne lapse oleme juba tuvastanud ja nendega läbi rääkinud. On toimunud perevestlusi. Samuti on soovitatud ka vanematel võtta linnavalitsusega ühendust, et läbi rääkida kompenseerimise võimalusi," ütles politsei- ja piirivalveameti piirkonnavanem Anna Tihhomirova.

Linnavalitsus, mis on kulutanud näituse remondiks pea 600 eurot, alla anda ei kavatse.

"Me tahame neid müüte murda, et Kohtla-Järve linnas ei ole võimalik selliseid näituseid ja üritusi korraldada. Et näitus püsiks siin augusti lõpuni. Üks-kaks vandalismiakti ei murra meid," ütles Setškov.

Enne Kohtla-Järvet lõhuti rändnäitust Kundas. Kohtla-Järvelt liigub laulupeonäitus Narva.