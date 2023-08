Teisipäeva öösel on nii tugevaid vihmavalinguid kui ka tuuleiile

Teisipäeva öösel on nii äikest, rahet, tugevaid vihmavalinguid kui ka tuuleiile, päeval taevas selgineb, kuid tuul püsib üsna tugev.

Teisipäeva öösel levivad äikesevihmapilved üle kogu maa põhja suunas ning oodata on tugevaid vihmavalinguid, millega võivad kaasneda tuulepuhangud üle 25 meetri sekundis ja rahe. Tuul puhub idast- ja kagust 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Hommik jätkub kõikjal pilviselt. Vihma sajab rohkem saartel ja mandri põhjaosas ning võimalik on ka äike. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, rannikul 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 18, Narvas kuni 21 kraadi.

Päeval on juba ka selgimisi, kuid endiselt sajab paiguti hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 6 kuni 11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 11 kuni 16, puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Lääne-Eestis on pilvisem ja sajusem. Ida pool on aga taevas selgem ja sajuvõimalus on väike. Tuul puhub kagust ja lõunast 3 kuni 9, Lääne-Eestis 8 kuni 13, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 23 meetrit sekundis. Termomeeter näitab 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäevast alates on mitmel pool hoovihmavõimalus, tuul on rahunemas ning õhusooja on päevasel ajal 17 kuni 24 kraadi.