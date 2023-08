Venemaa topeltrünnakus Donetski eluhoonele hukkus kaheksa inimest

Oluline teisipäeval, 8. augustil kell 07:07:

- Venemaa rünnakus Donetski elumajale hukkus kaheksa;

- Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnakus kaks inimest;

- USA teatab teisipäeval uuest sõjalise abi paketist.

Ukraina peastaap teatas Vene vägede rünnakute tõrjumisest Bahmuti suunal

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt tegid Vene väed edutud rünnakud Bahmuti suunal Ukraina positsioonide vastu. Rünnakud toimusid Andrijivka, Kurdjumivka ja Družba kandis Donetski oblastis.

Kupjanski suunal hoidsid Ukraina üksused kaitset ning tõrjusid Vene vägede rünnakud ka Avdijivkale ja Marijinkale. Samuti tegid Vene väed edutud katsed taastada oma positsioone Robotõnes Zaporižžja oblastis.

Peastaabi teatel jätkavad Ukraina väe pealetungi Melitopoli ja Berdjanski suunal. Ööpäeva jooksul hävitasid Ukraina väed ühe Vene Ka-52 sõjakopteri ning kaks Vene luuredrooni.

Venemaa rünnakus Donetski elumajale hukkus kaheksa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises Venemaa raketirünnakust Donetski oblastis asuvale Pokrovskile. Zelenski sõnul kasutas Venemaa elupiirkonna ründamisel Iskander rakette. Rünnakus hukkus oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul kokku kaheksa inimest, sh viis tsiviilisikut.

Ukraina presidendi sõnul hukkus ka Ukraina riikliku päästeteenistuse Donetski haru asejuht kolonel Andri Omelšenko. Omelšenko hukkus kui Venemaa ründas sama juba rünnatud kohta uuesti, tabades seega päästetöötajaid. Kokku hukkus rünnakus kaks päästjat ja üks sõjaväelane, vahendas Reuters.

Pizza place Corleone in Pokrovsk, a frequent spot for volunteers and foreign journalists, appears to be a target, much like Rio pizza in Kramatorsk. Only Corleone is located on the ground floor of the residential building. Russia was fully aware and attacked. pic.twitter.com/Kt0M1cW0Xe