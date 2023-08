New Yorgi migrantide majutamiseks võidakse rajada Central Parki telklinnak

New Yorki on alates eelmisest aastast saabunud suur hulk migrante ning linn on raskustes nende majutamisega. Ühe võimaliku lahendusena nähakse ajutise telklinnaku rajamist linna keskel asuvasse Central Parki.

New Yorgi linnavõim kaalub linna keskel asuvasse Central Parki telklinnaku rajamist majutamaks linna saabunud migrante, kirjutas The Times. 30ndatel toimunud majanduskriisi ajal tekkisid keskparki samuti mitmesugused ajutised varjualused. Tollal ametis olnud presidendi järgi kutsuti selliseid slummistunud asulaid Hoovervillideks.

New Yorgi tervise ja teenuste abilinnapea Anne Williams-Isomi sõnul peab linn kaaluma alternatiivseid majutusvõimalusi, kuna kodutute varjupaikades ja hotellides pole enam ruumi. Alates 2022. aasta alguses on toimunud suur hüpe linna saabunud inimeste arvus. Williams-Isomi sõnul on majutussüsteem murdepunkti lävel.

Võimalikust ajutisest telklinnakust Central Parkis teatas varem sel aastal CNN. Tollal kajastatud memos mainiti võimalike majutuskohtadena nii keskparki kui John F. Kennedy rahvusvahelise lennujaama angaari.

Alates eelmisest kevadest on New Yorki saabunud rohkem kui 90 000 migranti ning kohaliku seaduse kohaselt peab linn leidma neile majutuse. Selle aasta juunis hinnati, et New Yorgis elab kodutute varjupaikades kokku üle 100 000 inimese. Samas esimest korda oli enamus neist asüülitaotlejad.

New York on nüüdseks avanud ligikaudu 200 erakorralist rajatist, sh hotellides, autoparklates ja endistes vanglates. Üheks selliseks kohaks on 1000 magamistoaga hotell, mis kannab nime Roosevelt. Eelmisel nädalal pidid sajad ootel olevad migrandid ootama menetlustoiminguid selle hotelli ees kõnniteel ning neist mitmed ka ööbisid seal.

New Yorgi linnapeal Eric Adams süüdistas USA föderaalvalitsust suutmatuses tagada piisavalt kriisirahastust. Adams oli nördinud, et mitmed USA piiril asuvad osariigid said New Yorgiga võrrelduna rohkem rahastust ning seejärel saatsid oma migrandid bussidega New Yorki.