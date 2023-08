Torm ja hiidrahe tekitasid Saaremaal majapidamistele suurt kahju

Luule Aadussoo Sõrve säärest ütles, et rahesaju tagajärjed on õudsed: katusel on see augud sees, õunad on puudelt maas, autoklaasides on augud. "Naabri sõiduautol oli tagumine klaas katki, külas on ka kasvuhoone, millel on klaasid katki. Täna ma pole liikunud, aga teisipäeval on meil lavkapäev, siis me muljetame, mis on rahe külas paha on teinud," sõnas Aadussoo, kes paigutas suured raheterad sügavkülma mälestuseks.

Kuressaare haiglast öeldi ERR-ile, et keegi raheterast viga saanud pole. Esmaspäeva õhtul torm Saaremaal ja mujal Eestis vaibus.