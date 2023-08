Elon Musk lubab katta säutsude tõttu vallandatud inimeste õiguskulud

Miljardär Elon Musk teatas laupäeval, et kui kasutajatel sotsiaalmeedia keskkonnas X (varem tuntud kui Twitter) on tekkinud oma postituste või laikide tõttu probleeme oma tööandjatega, siis on X valmis katma selle vaidluse õiguskulud.

Musk lubas oma postituses, et õiguskulude katmise määral ei ole piire. Musk lubas jätkupostituses, et X mitte ainult ei lähe kohtusse, vaid võtab sihikule ka selliste tööandjate juhtkonna. Mitmed Muski algsele postitusele vastanud kontod juhtisid tähelepanu, et Muski lubadus võib sisuliselt kehtida ka nende Twitteri töötajate suhtes, kes Muski Twitteri ülevõtmise järel vallandati.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Mitmed endised Muski kosmoseettevõtte SpaceX töötajad on samuti väitnud, et nad vallandati Elon Muski kritiseerimise pärast, kirjutas The New York Times eelmisel sügisel.

Forbes tõi esile, et pole päris selge, et miks Musk sellise avaliku pakkumise tegi, kuid see ilmus pärast skandaali, mille käigus peatati ühe NASCAR-i võidusõitja sõidud, kuna ta laikis Instagramis George Floydi proteste mõnitanud meemi.

Algsele postituse järgnenud arutelus mainis Musk, et ka endise USA presidendi Donaldi Trumpi suhtes algatatud õiguslikud sammud ei ole tema arvates õiged. Musk ütles seda vastusena konto "Libs of Tiktok" kommentaarile, milles väideti, et endist presidenti koheldi valitsuse poolt Twitteris öeldu tõttu ebaõiglaselt.

Elon Musk ostis Twitteri 2022. aasta sügisel ning on sestsaadik vallandanud tuhandeid töötajaid, sealhulgas teda kritiseerinud Twitteri töötajaid. Musk on varem korduvalt rõhutanud sõnavabaduse tähtsust Twitteris, mille käigus on ta lõdvendanud Twitteri sisu modereerimise reegleid ja taastanud mitmed varem sundsuletud kontod.

Ühe Ühendkuningriigis paikneva mittetulundusühingu eelmisel aastal avaldatud raporti kohaselt ei eemaldata sotsiaalmeediakeskkonnas X vihkamisele üles kutsuvat sisu kui seda on postitanud tasulised kontod läbi Twitter Blue teenuse. Eelmisel nädalal kaebas X selle organisatsiooni kohtusse.

Forbesi hinnangul on Elon Muski varade väärtuseks 232,5 miljardit dollarit, mis teeb temast maailma rikkaima inimese augusti alguse seisuga.