Zoom nõuab oma töötajad taas kontorisse

Videokõneteenuse ettevõte Zoom nõuab oma töötajatelt, et nad peavad vähemalt kaks korda nädalas füüsiliselt kontoris kohal käima. Kontoris peavad käima kohal töötajad, kes elavad sellest kuni 80 kilomeetri kaugusel, vahendas BBC.

Enne Zoomi on kaugtöö päevade arvu vähendanud suurettevõtetest Amazon ja Disney. Stanfordi ülikooli uuringu kohaselt töötas USA töötajatest kaugtöö kaudu juulikuus 12 protsenti ning 29 protsenti tegi hübriidtööd, olles aeg-ajalt kontoris ja tehes aeg-ajalt kaugtööd. Zoomi peakontor on USA-s. Stanfordi ülikool on varem tuvastanud, et kaugtöö on ingliskeelsetes riikides levinum kui Aasias ja Euroopas.

Enne koroonapandeemiat töötas USA töötajatest kaugtöö vormis ligikaudu viis protsenti töötajatest. Zoom on varem väitnud, et nende töötajad saavad kunagi tulevikus töötada piiramatult kaugtöö vormis. Zoomi teate kohaselt alustavad nad hübriidtöö nõudega augustis ja septembris. Ettevõttes on tööl 8400 inimest, kellest rohkem kui pooled töötavad Ameerika Ühendriikides.

Zoomi videoteenuse platvormi populaarsus tõusis ulatuslikult koroonapandeemia käigus, mil seda muuhulgas kasutati kaudtöö tegemiseks.

Videokõneteenuse platvormi Zoom veebileht, kus muuhulgas on toodud esile kaug- ja hübriidtöö hüvesid Autor/allikas: Kuvatõmmis Zoomi kodulehelt/https://zoom.us

The Economist kirjutas hiljuti, et kaugtööst on loobunud ka mitmed New Yorgis Wall Streetil tegutsevad finantsasutused nagu Goldman Sacs. Samuti ähvardas Google füüsiliselt tööl käimist arvestada oma töötajate tulemuslikkuse ülevaadetest. Ka Facebooki emafirma Meta ning sõidujagamisteenus Lyft nõuavad oma töötajatelt suve lõpuks vähemalt kolme kontoripäeva nädalas.

Zoom sattus eraldiseisvalt hiljuti skandaali, kuna nende teenuse kasutamise tingimuste uuenduses oli kirjas, et algoritmid saavad õppida teenuse kasutajate andmete pealt. Klientide pahameele tõttu lõpetati see ära, kirjutas Endgadget. Zoom kinnitas ka hiljem avalikult, et nad ei kasuta kasutajate andmeid tehisintellekti mudelite õppeks ilma kasutaja loata.