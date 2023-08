Eestisse jõuavad uuesti hoovihmad ja äike

Kolmapäeva öö tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati, peamiselt Eesti lääneosas, sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 13 ja 16 kraadi vahele.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma ning paiguti on äikest. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, pärastlõunal iiliti kuni 14, saartel kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja olla äikest. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul kiirusega 3 kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 16 kuni 18, Ida-Eestis kuni 20 kraadi.

Töönädala lõpuni püsib Eesti kohal vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati võib olla äikest. Ka laupäeval on Lääne-Eestis pilvisus vahelduv, kuid Ida-Eestis märksa pilvisem. Nii on ka vihma- ja äikesevõimalus suurim just Eesti idaosas.

Pühapäev tuleb pilves selgimistega. Saartel ja läänerannikul möödub päev enamasti sajuta, ent mujal Mandri-Eestis tuleb ikka hoovihma ja on äikest.

Õhusooja on töönädala lõpus keskmiselt 20, laupäeval 19 ning pühapäeval 23 kraadi.