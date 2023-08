Oluline kolmapäeval, 9. augustil kell 11.34:

- Moskvas toimus Zagorski sõjatehnika tehases suur plahvatus;

- Moskva linnapea teatas uuest droonirünnakust Vene pealinna vastu;

- Rheinmetall ostis Ukrainale 30 Leopard 1 tanki Belgiast;

- Zelenski: samm-sammult teeme Krimmi vabastamise võimalikuks ning selle deokupeerimine saab olema läbi mõeldud;

- ISW: Hersoni okupatsiooniadministratsiooni juht Vladimir Saldo püüdis Ukraina Dnipro dessanti pisendades vältida paanikat;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 820 sõdurit, 8 tanki ja 17 suurtükisüsteemi.

Moskvas toimus sõjatehnika tehases suur plahvatus

Venemaa pealinna Moskva eeslinnas toimus ühe sõjatehnika tehases suur plahvatus. Tehases toodetakse muuhulgas sihikuid ja öövaatlusseadmeid.

Moskva lähistel Sergijev Possadis toimus tugev plahvatus Zagorski tehases, kus toodetakse muuhulgas sihikuid ja öövaatlusseadmeid, vahendasid Ukrainska Pravda ja Interfax. Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov teatas, et suundab Sergijev Possadi ning jõuab sinna lähiajal.

Vene päästeteenistuste teatel toimus plahvatus kohaliku aja järgi kell 10.45. Plahvatusest levisid sotsiaalmeedias mitmed pildid ja videod.

Footage of an explosion in the Moscow region.



The factory, by the way, makes scopes and binoculars for the russian army. Or used to make.. pic.twitter.com/H1U2x9ZGdd — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 9, 2023

Baza teatel sai plahvatuses viimastel andmetel viga vähemalt 22 inimest. Kõikidest tehase hoonetest ja töökodadest evakueeriti peale plahvatust kõik töötajad. Esialgsetel andmetel pärines plahvatus pürotehnika toodete laost, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Ukraina peastaap: Ukraina väed edenesid kolmel rindelõigul

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas kolmapäeva hommikul üksuste edenemisest ja osalisest edust Urožanõ, Prijitnõ ja Verbovõ suunal. Vene väed jätkasid samas peastaabi väitel edutuid pealetungioperatsiooni Novokalõnovõi, Avdijivka, Severnõ, Marijinka, Novomõhailivka ja Staromaiske peale.

Ukraina väitel tulistasid nad hommikul alla Vene sõjakopteri

Ukraina kaitsejõudude peastaabi väitel tulistasid Ukraina sõdurid hommikul alla ühe Vene sõjahelikopteri.

Moskva linnapea teatas uuest droonirünnakust Vene pealinna vastu

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kolmapäeva hommikul, et Vene õhutõrje tulistas alla kaks Venemaa pealinna ründama suundunud drooni, vahendas Interfax. Üks tulistati alla Domodedovo kandis ka teine Minski kiirtee lähistel.

Ukraina tavaliselt ei kinnita ega lükka ümber Venemaa pinnale tehtud rünnakuid.

Rheinmetall ostis Ukrainale 30 Leopard 1 tanki Belgiast

Belgia ettevõttele OIP Land Systems kuulus 50 Leopard 1 tanki. Nendest 30 ostis Saksa kaitsetööstuse ettevõte Rheinmetall, kirjutas Handelsblatt. Tankid seatakse töökorda Saksamaal enne Ukrainasse saatmist.

Alguses teatas Belgia meedia kõigest tankide müügist, aga mitte sellest, kes need ostis. Rheinmetall tahtis alguses Leopard 1 tanke osta Šveitsist, kuid Šveitsi valitsus ei lubanud seda.

Biden kiitis heaks F-16 hävituslennukite väljaõppeprogrammi

Pentagoni esindaja Sabrina Singh kinnitas, et USA president Joe Biden on kiitnud heaks F-16 lennukite väljaõppe Ukraina pilootidele, vahendas Ukrinform. Väljaõpet juhivad Taani ja Madalmaad.

Politico kirjutas hiljuti, et esimesed kaheksa inglise keelt hästi oskavat Ukraina pilooti on F-16 piloodiõppeks juba välja valitud. Ühe USA valitsusametniku sõnul on veel 20 Ukraina pilooti valmis alustama Ühendkuningriigis inglise keele õpet. Kokku on F-16 piloodiõppeks valitud välja 32 Ukraina pilooti, kuid suureks probleemiks on inglise keele oskus.

Hiljutise Vene raketirünnaku tagajärjed Pokrovskis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Ukraina saab Rootsi satelliitside terminale

Satelliitside ettevõte Satcube asutaja Jakob Kallmer kinnitas intervjuus Dagens Nyheterile, et saadab oma satelliitside terminalid Ukrainasse. Selliseid terminale saab kasutada deokupeeritud aladel, kus mobiilside ja muud ühendused ei tööta. Alul saadetakse Ukrainasse 100 kaasaskantavat terminali ning esimesed jõudsid kohale suve algul.

Satcube kasutab USA ettevõtte Intelsat satelliite internetiühenduse tagamiseks. Varem on Ukraina suuresti sõltunud Elon Muski Starlinki satelliitsidest, kuid viimast ettevõtet on kritiseeritud oma Ukrainas pakutava teenuse piiramise tõttu.

Zelenski: samm-sammult teeme Krimmi vabastamise võimalikuks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses videopöördumises, et iga päev tehakse tööd muutmaks Krimmi vabastamine võimalikuks ja läbimõelduks. Zelenski sõnul toimub Krimmi platvormi formaadis kohtumine teiste riigijuhtidega 23. augustil.

Volodõmõr Zelenski kinnitas lisaks, et Vene raketirünnakus Pokrovskile hukkus viimastel andmetel üheksa inimest ning veel 82 sai viga. Peale esimest raketirünnakut ründasid Vene väed sama kohta uuesti, tabades päästetöötajaid. Zelenski sõnul oli see terroristide sihipärane otsus, et tekitada võimalikult palju valu ja kahju ning Venemaa vastutab selle eest maksimaalselt.

Briti luure: Ukraina meredroonirünnakud võivad ohustada Vene merelogistikat

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuses sõjaülevaates kommenteerisid britid hiljutisi Ukraina meredroonirünnakuid Mustal merel Vene laevade vastu. 4. augustil rünnati droonidega Vene tankerlaeva Kertši väina lähistel, kahjustades seda tõsisel määral. Päev varem rünnati edukalt Vene dessantlaeva ja kaks päeva varem püüti rünnata üht Vene patrull-laeva.

Britid juhtisid tähelepanu, et Venemaa on kasutanud tsiviiltankerlaevu nimedega Sig ja Sparta IV pikalt kütuse ja sõjatehnika tarneks Venemaa ja Süüria vahet. Kuna Türgi sulges 2022. aasta 28. veebruaril Bosporuse väina sõjalaevadele, siis on Vene väed Vahemerel ja Süürias sestsaadik sõltunud tsiviillaevadest.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/IogZ2lVJHB



#StandWithUkraine pic.twitter.com/JKYwx1myAX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 9, 2023

ISW: Saldo püüdis Ukraina dessanti pisendades vältida paanikat

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kommenteeris oma viimases rindeülevaates Vene sõjablogijate teateid Ukraina dessandist üle Dnipro jõe. Mitmed sõjablogijad kirjeldasid teateid Ukraina vägede maabumisest Kozaši Laheri kandis üsna tõsiselt. Blogijate väitel maabus Dnipro vasakkaldal kuus kuni seitse paati, milles igaühes oli kuni seitse sõdurit.

Samas Hersoni oblasti ebaseadusliku okupatsiooniadministratsiooni juht Vladimir Saldo teatel suudeti Ukraina dessantväed hävitada. ISW hinnangul väitis ta seda, et dessandi tähtsust pisendada ning vältida paanikat Hersoni oblasti okupatsioonivägedes. Mõttekoja analüütikute hinnangul pole selge kas Ukraina väed tegid ainult reidi üle Dnipro või kinnitasid end püsivalt jõe vasakkaldal.

ISW will continue to offer a conservative assessment of the situation on the east bank of #Kherson Oblast until or unless ISW observes visual confirmation of an enduring Ukrainian presence near Kozachi Lopan or other east bank settlements. https://t.co/qwqKHsDvS1 https://t.co/xOxT1b8auJ pic.twitter.com/RFy2u2UPBk — ISW (@TheStudyofWar) August 9, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 820 sõdurit, 8 tanki ja 17 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 251620 (võrdlus eelmise päevaga + 820);

- tankid 4262 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 8290 (+12);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 312 (+0);

- suurtükisüsteemid 5013 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 711 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 469 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4175 (+17);

- tiibraketid 1377 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7479 (+19);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 742 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.