RKAS saab uue juhi augusti lõpuks

Riigi Kinnisvara (RKAS) uue juhatuse esimehe valimised on jõudmas lõppvaatusesse: nõukogu kavatseb valida juhi 28. augustil toimuval koosolekult. Kaalukausil on praegu neli kandidaati, kelle hulka ei kuulu senine juht Kati Kusmin.

Läheneme jõudsalt juhi välja valimisele, sõnas RKAS-i nõukogu esimees Kaido Padar ERR-ile. "58 kandidaadist neli on jäänud sõelale. Inimesed on vahepeal puhkustel olnud, aga mõned kandidaadid on puhkuse ka katkestanud," sõnas Padar.

Padar lisas, et kandidaatide hulgas on nii suurettevõtete juhte, avalikkusele tuntud nimesid kui ka riiki teeninud inimesi. "Hea konkursi tunnus on see, et osaleb igasuguseid inimesi, Eestis on tippjuhtide hulgas ka tugevaid naisi," kommenteeris Padar konkursi mitmekesisust.

Nõukogu koguneb uut juhti valima 28. augustil. Augustis selgus, et RKAS-i pikaaegne juht Kati Kusmin küll osales konkursil, kuid lõppvooru ei pääsenud.