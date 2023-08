Kultuuriministeeriumi asekantsleriks saab diplomaat Märt Volmer

"Volmer on pikaajalise kogemusega tippjuht, kes nii välisministeeriumi asekantslerina kui ka mitmetes välislähetustes suursaadikuna kultuuridiplomaatiat ellu viies on seisnud südamega kultuuriväärtuste arendamise eest. Ta sobib seega hästi järjepidevust kandma ja koostöös kolleegidega ministeeriumi ees ootavaid muudatusi läbi viima," ütles ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure.

Volmeri töö asekantsleri ülesannetes algab 18. septembrist.

Märt Volmer (sündinud 1966. aastal Tallinnas) on Eesti diplomaat. Ta on lõpetanud Tallinna Mustamäe gümnaasiumi, Tallinna ülikooli ja Eesti Diplomaatide Kooli. Rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi omandas Volmer EBS-is.

Alates 1993. aastast on Volmer tegev Eesti välisteenistuses, ta on töötanud eri ametikohtadel välisministeeriumis ja Eesti välisesindustes. Aastatel 2004-2008 oli ta Eesti suursaadik Türgis ja Aserbaidžaanis, 2011-2015 peaministri välisnõunik ja 2015-2019 Eesti suursaadik Taanis. 2020. aastast on ta välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler.