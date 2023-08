Elektrilevi on tormikahjud suures osas likvideerinud

Kõik suuremad tormi põhjustatud rikked on kolmapäeva õhtuks lahendatud ja elektriühendused taastatud, teatas Elektrilevi.

Ettevõtte teatel oli tormi põhjustatud rikkeid lahendamas üle 200 inimese kahes vahetuses.

Brigaadid jätkavad tööd ka neljapäeva öösel ja päeval.

Tormi kolmanda taseme hoiatus anti välja saartel, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Võrumaal. Teise astme hoiatus oli Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal, mis tähendab, et ilm oli ohtlik. Mujal Eestis anti esimese taseme hoiatus, mille kohaselt võib ilm olla teatud olukordades ohtlik. Torm murdis palju puid ja oksi, mis tekitasid hulgaliselt rikkeid üle Eesti. Tööde tegemist raskendasid ülitugevad vihmahood ja äike, kuna see on eluohtlik.