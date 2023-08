Neljapäeval on sajuhooge ja soe püsib alla 20 kraadi

Neljapäeval püsib hoovihmavõimalus, nädala lõpu poole on ilm ilusam.

Neljapäeva öösel on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Vastu hommikut lisandub saartele ja Kagu-Eestisse pilvi. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, öö hakul Lääne-Eestis rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommikul on saartel ja Eesti lõunaosas ka paksemaid rünksajupilvi, millest vihmahooge tuleb. Laialdaselt on aga nii selget taevast kui ka õhukest pilvevinet, mis sadu ei anna. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, saartel iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal võib Ida-Eestis äikest olla. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, iiliti 14 kuni 15 meetrit sekundis. Õhusooja on sajuhoogudes alla 20, kuivematel tundidel kraad-kaks enam.

Õhtul taevas osaliselt selgineb, aga on veel ka pilvelaamu, millest kohati vihmahooge tuleb, äikest võib ka olla ja seda eelkõige Eesti idaservas. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, vastu Läänemerd võib veel veidi tugevam olla. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Reedel madalrõhkkonna mõju väheneb ja sajuhooge on harvem, aga kuivalt veel läbi ei saa. Laupäeval saab mõjusamaks kõrgrõhuvöönd ja vaid üksik vihmarabin võib tulla. Pühapäeval jõuab Peipsi taha madalrõhkkond ja selle sajupilvede serv võib üle Eesti idapiiri laieneda. Lääne pool on taevas selgem ja ilm kuivem. Esmaspäeval on sajuhooge hõredalt.

Neil päevil jahtub öösiti õhk selgema taeva all 10 piirimaile ja pisut madalamalegi, pilvisemais paigus ja rannikul jääb 15 ümbrusse, päevasoe kerkib 20 ümbrusse, ida pool kuni 24 kraadini. Nädal lõpeb ja uus algab südasuviselt kuni 25-kraadise soojaga.