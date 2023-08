Venemaa ründas Rivne naftadepood Lääne-Ukrainas

Oluline neljapäeval, 10. augustil kell 07.20:

- Venemaa ründas Rivne oblastit droonidega, pihta sai naftadepoo Dubeni kandis;

- Moskvat tabas taas droonirünnak, väidetavalt tulistas Vene õhutõrje alla kaks drooni;

- Moskva eeslinnas Domodedovos puhkes suur põleng;

- Venemaa ründas Kiievit droonidega;

- USA välisministeerium: julgeolekutagatised Ukrainale kehtivad ka Trumpi presidendiks saamise korral.

Venemaa ründas Rivne naftadepood Ukrainas droonidega

Ukraina Rivne oblasti sõjalise administratsiooni ülema Vitali Kovali teatel tegi Venemaa öösel Rivne oblasti vastu suure droonirünnaku. Rünnakus sai pihta naftadepoo Dubeni kandis. Rivne oblast asub Lääne-Ukrainas.

Moskvat tabas taas droonirünnak

Moskva linnapea Sergei Sobjanini teatel tabas Vene pealinna neljapäeva hommikul kohaliku aja järgi kella nelja paiku taas droonirünnak. Sobjanini väitel tulistas Vene õhutõrje kaks drooni alla – ühe Kaluga kandis ja teise keskringtee alas, vahendas Interfax.

Droonirünnaku tõttu kehtestati ajutised lennupiirangud Moskva Vnukovo ja Domodedovo lennujaamades, teatas Ria Novosti.

Ukraina tegi droonirünnaku Sevastopolile

Vene kaitseministeeriumi teatel ründasid Ukraina droonid öösel mitte ainult Moskvat, vaid ka Sevastopoli linna. Venemaa väitel tulistati kaks Ukraina drooni õhutõrje poolt alla ning veel üheksa toodi taevast alla elektroonilise sõjapidamise vahendite abil.

Moskva eeslinnas Domodedovos puhkes suur põleng

Vene allikate kohaselt toimusid Domodedovos mitmed plahvatused, millele järgnes suur põleng, vahendas Ukrainska Pravda. Linnas paikneb ka Moskva Domodedovo rahvusvaheline lennujaam, mis on üle 40 kilomeetri kaugusel Moskva kesklinnast.

Venemaa ründas Kiievit droonidega

Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni öise teate kohaselt tuvastas Ukraina õhutõrje linna pihta suunatud droonirünnaku. Vene droonirünnaku tulemused ei ole teada.

USA välisministeerium: julgeolekutagatised Ukrainale kehtivad ka Trumpi all

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi esindaja Matthew Miller kinnitas ajakirjanike küsimustele vastates, et USA ja Ukraina läbirääkimistel olev julgeolekukokkulepe kehtib ka järgmise presidendi ajal, vahendas ukrainakeelne Ameerika Hääl.

Matthew Millerilt küsiti, et mis saab Ukraina julgeolekutagatistest kui USA presidendiks saab vabariiklaste presidendikandidaadi soosik Donald Trump. Trump on varem korduvalt väljendanud skepsist Ukraina abistamise osas. Miller rõhutas, et Ukraina abistamise kõnelustesse on kaasatud ka USA Kongress, kellega peetakse kõnelusi milline peaks olema tulevane USA positsioon Ukraina osas. Kuna Kongress on seni Ukraina toetamist toetanud, siis eeldab USA valitsust seda ka edaspidi.