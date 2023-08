Tallinna linnavalitsuse istungites tekkis pea poolteisekuune paus

Tallinna linnavalitsus pidas eelmise, seni viimase istungi 5. juulil ning sellele järgnes tavapärane suvine paus, mis venib tänavu pea poolteise kuu pikkuseks. Järgmine istung on kavas järgmise nädala esmaspäeval.

Tallinna linnasekretär Priit Lello põhjendas pikka pausi asjaoluga, et kuivõrd erakorralisi küsimusi pole olnud vaja lahendada, pole ka linnavalitsus puhkuste ajal istungiteks vajadust olnud.

"On väljakujunenud praktika, et juulikuus, mil on valdav puhkuste periood, toimuvad linnavalitsuse istungid vastavalt vajadusele. Istungite toimumise ajad on ette planeeritud ning ametiasutustele teada, mistõttu valmistatakse linnavalitsuse tasandil otsustamist vajavad teemad ette nii, et need võetakse vastu enne puhkuste algust. Ükski otsustamist vajav küsimus puhkuste tõttu otsustamata ei jää," lausus Lello.

Samas on tänavune suvi selles mõttes erakordne, et erakordseid istungeid pole vaja läinud. Näiteks 2022. aastal toimus juulis neli erakorralist istungit.

Lello sõnul teevad ettepanekud istungi läbiviimiseks linnavalitsuse liikmed ja ametiasutused. "Seega, kui küsimusi on vaja operatiivselt otsustada, siis on linnavalitsus alati istungiks kogunenud. Seda ka muudel kuudel," ütles ta.

Plaanipärasel puhkusel on ka Tallinna linnavolikogu. Seni viimane istung toimus 15. juunil, sügishooaja esimene linnavolikogu istung toimub 24. augustil.