Reedel hoovihmad jätkuvad

Reede on vahelduva pilvisuse ja vihmahoogudega, laupäeval läheb pisut kuivemaks.

Reede öö tuleb Eestis vahelduva pilvisusega. Saartel sajab kohati hoovihma, mandril on sajuvõimalus väiksem. Paiguti tekib udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 7, saartel ja läänerannikul 5 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Reede hommik on vahelduva pilvisusega ning saartel ja Kagu-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti võib veel udu olla. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, saartel ja läänerannikul 3 kuni 9, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 12 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning paiguti sajab hoovihma. Tihedamad on sajuhood Ida-Eestis, kus võib ka äikest olla. Mandril puhub valdavalt nõrk lõunatuul, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, vastu Läänemerd iiliti 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 16 kuni 22, Ida-Eestis kuni 24 kraadi.

Õhtul edela poolt alates pilvisus hõreneb. Kui Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, siis lääne pool on sajuhooge üksikuid. Mandril puhub tasane muutliku suunaga tuul, saartel edelatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 16 ja 20 kraadi vahele.

Laupäev algab selge taevaga. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ning paiguti võib hoovihma sadada. Pühapäeval on hoovihma ja äikest oodata vaid Ida-Eestis. Samas esmaspäevast haaravad vahelduv pilvisus ning hoovihmad taas kogu maa. Õhutemperatuur on järgnevatel päevadel kergel tõusuteel ehk kui laupäeval on sooja keskmiselt 21, siis teisipäeval 24 kraadi.