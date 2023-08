Oluline reedel, 11. augustil kell 19.50:

- Pentagon: Ukraina vägi on Venemaa kaitsesse surumisega imet teinud;

- Vabaühendus: 385 Venemaale küüditatud Ukraina last naasis kodumaale;

- Kiiev: Vene väed tulistasid Lääne-Ukrainasse neli Kinžali raketti;

- Zelenski vallandas kõigi oblastite värbamiskeskuste juhid;

- Moskva linnapea: linna kohal tulistati alla droon;

- Vnukovo ja Kaluga lennujaama kohal suleti reede ennelõunal õhuruum;

- Vene vägede õhurünnakus hukkus laps;

- Lukašenko: me ei tohi kaotada suhteid Euroopa Liiduga;

- Kiievis aktiveeriti ennelõunal õhutõrje;

- Venemaa ründas reede öösel Zaporižžjat Iskanderi raketiga, olles sama linna pommitanud ka neljapäeval;

- USA tahab suurendada 155 mm suurtükimürskude tootmist 80 000-ni kuus;

- Valge Maja palus Kongressilt 13 miljardi eest sõjalist abi Ukrainale;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 580 sõdurit, 12 tanki ja 15 suurtükisüsteemi.

Pentagon: Ukraina vägi on Venemaa kaitsesse surumisega imet teinud

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Pat Ryderi sõnul ei ole olukord Ukraina rindejoonel kaugeltki täiuslik, kuid Ukraina relvajõud tegid imet, surudes Vene väed kaitsesse, kirjutas portaal Unian reedel.

Ajakirjanikega kõnelenud Ryderi sõnul eeldati USA-s algusest peale, et vasturünnak kujuneb raskeks, sõltumata sellest, millal see algab.

Ryder lisas, et USA jätkab koostööd Ukraina väega, pakkumaks sellele võitluseks vajalikke võimeid, sealhulgas väljaõpet.

"Astugem samm tagasi ja tunnistagem, et see ei ole kaugeltki täiuslik olukord. Mitte ükski täie mõistuse juures olev inimene ei oleks kunagi tahtnud, et Venemaa Ukrainasse tungiks, aga nad tegid seda. Ja ukrainlased suutsid kõigele vaatamata venelased kaitsesse suruda, mis on iseenesest ime, arvestades Ukraina armee olukorda Venemaa sissetungi ajal," lausus ta.

Ryder lisas, et kuigi olukord lahinguväljal ei ole kaugeltki täiuslik, suutis kaitsevägi ka sellistes tingimustes oma võimalusi realiseerida ja tulemusi saavutada.

Vabaühendus: 385 Venemaale küüditatud Ukraina last on tagasi kodumaal

Vähemalt 385 Venemaale küüditatud Ukraina last on nüüdseks kodumaal tagasi, ütles reedel Austrias tegutsev rahvusvaheline heategevusorganisatsioon SOS Lastekülad, mis laste naasmist aitas läbi viia.

Kiievi võimude sõnul on alates Venemaa täiemahulisest kallaletungist 2022. aasta veebruaris Ukrainast ära viidud üle 19 000 lapse, kellest paljud on paigutatud lastekodudesse ja kasuperedesse.

Venemaa eitab kõike seda.

Kiiev: Vene väed tulistasid Lääne-Ukrainasse neli Kinžali raketti

Vene okupatsioonivägi tulistas reedel Lääne-Ukraina lennuvälja pihta neli hüpersoonilist raketti Kinžal, teatas Kiiev reedel.

Ukraina ametnikud teatasid varem, et rünnakus sai surma laps.

"Üks H-47 rakett hävitati Kiievi oblastis. Ülejäänud kukkusid lennuvälja lähedale. Tabamuse said tsiviilrajatised ja taristu ning üks rakett kukkus elupiirkonda," öeldi Ukraina õhujõudude avalduses.

Zelenski vallandas kõigi oblastite värbamiskeskuste juhid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vallandas reedel riigi kõigi oblastite ametnikud, kes on vastutavad sõjaväkke värbamise eest. Ta põhjendas seda korruptsioonikahtlusega, mis tema sõnul võib olla võrreldav riigireetmisega.

"Me vallandame kõik oblastite sõjaväekomissarid. Seda süsteemi peaksid juhtima inimesed, kes teavad täpselt, mis on sõda ja miks küünilisus ja korruptsioon sõja ajal on riigireetmine," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias pärast kohtumist riigi sõjaväelise juhtkonnaga.

Ukraina värbab võitlejaid ründepataljonidesse vastupealtungiks, et võtta tagasi Vene vägede kätte läinud alad. Samas on riik asunud võitlema korruptsiooni vastu ning viima läbi ulatuslikke reforme, mida muu hulgas on vaja Euroopa Liiduga ühinemiseks.

"Õiguskaitseorganid paljastasid territoriaalseid värbamiskeskusi inspekteerides korruptsioonijuhtumeid," ütles presidendi kantselei eraldi avalduses.

Selles lisati, et üldmobilisatsioon oli üks peamisi valdkondi, milles inspektorid avastasid pettusi. "Need kujutavad endast ohtu Ukraina riiklikule julgeolekule ja õõnestavad usaldust riiklike institutsioonide vastu," lisati avalduses.

Ukraina julgeolekunõukogu soovitas relvajõudude juhil valida värbamiskeskuste uuteks juhtideks inimesed, kel oleks lahingukogemus ja kelle Ukraina julgeolekuteenistused usaldusväärseks hindavad.

Moskva linnapea: linna kohal tulistati alla droon

Venemaa pealinna Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reedel, et Vene õhutõrje tõrjus Moskvat tabanud droonirünnaku. Varem tulid teated õhuruumi sulgemisest Vnukovo ja Kaluga lennujaama kohal.

Vene kaitseministeerium samas väitis, et Vene elektroonilise sõjapidamise vahendid suutsid tuua taevast alla Ukraina ründedrooni, vahendas TASS.

Sotsiaalmeedias levivad videoklipid, mis viitavad Moskvat tabanud rünnakule.

Residents of Moscow can't contain their emotions after an unidentified drone landed/crashed close to their home in the western part of the city. pic.twitter.com/YD8danVfmo — Dmitri (@wartranslated) August 11, 2023

Moskva Vnukovo ja Kaluga lennujaama kohal suleti reedel õhuruum

Venemaa pealinna Moskva ühe põhilise lennujaama Vnukovo kohal suleti reede ennelõunal õhuruum kell 9.40. Seetõttu lükati edasi nii saabuvad kui ka väljuvad lennud, vahendas uudisteagentuur TASS.

Hiljem teatas TASS õhuruumi sulgemisest ka Kaluga lennujaama kohal. Mõlemas lennujaamas jätkus tavapärane töö 10.50 kohaliku aja järgi.

Varem on õhuruumide sulgemised olnud tingitud Ukraina droonirünnakutest.

Vene vägede õhurünnakus hukkus laps

Vene vägede raketirünnakus hukkus Lääne-Ukrainas Ivano-Frankivski rajoonis kaheksa-aastane poiss, teatasid oblasti kuberner ja prokuratuur.

"Inimesed said vigastada, nende hulgas laps, kes toodi haiglasse kriitilises olukorras. Meedikud tegid kõik, mis nende võimuses, kuid kahjuks lapse elu ei õnnestunud päästa," ütles kuberner Svitlana Onõštšuk.

Ukraina õhuvägi suutis alla lasta ühe Vene vägede hüperhelikiirusraketi neljast.

"Üks X-47 rakett hävitati Kiievi oblastis. Ülejäänud tabasid lennuvälja lähedust. Tsiviiltaristu sai kannatada ja üks rakettidest tabas elurajooni," teatasid Ukraina relvajõud.

Kiievis aktiveeriti ennelõunal õhutõrje

Üle kogu Ukraina kehtestati ennelõunal õhuhäire ning Kiievis töötas õhutõrje, vahendas Ukrainska Pravda. Õhuhäire hakkas taanduma 10.30 kandis. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul kukkusid ühe raketi rusud pealinnas asuva lastehaigla territooriumile. Lisaks sellele kukkus rususid ka kaheks kohas Kiievi Oboloni piirkonda.

Ukraina sõdur ja väike poiss Kiievis Rootsi päritolu AT-4 tankitõrjerelvaga Autor/allikas: SCANPIX/Sergei SUPINSKY/AFP

Lukašenko: me ei tohi kaotada suhteid Euroopa Liiduga

Venemaa kindel liitlane, Valgevene režiimi juht Aleksander Lukašenko teatas reedel ootamatult, et soovib Euroopa Liiduga häid suhteid.

"Me elame praegu peamiselt ida arvel: Venemaa, Hiina. Aga me ei tohi unustada kõrgtehnoloogilist läänt. Nad on siinsamas, nad on meie naabrid, Euroopa Liit, ja me ei tohi kaotada nendega suhteid," lausus ta.

Lukašenko tegi selle avalduse Minski lennujaamas, kus ta käis tutvumas riigi lennunduse seisuga lääne sanktsioonide tingimustes.

Venemaal Kurski lähistel tulistati alla kaks Ukraina drooni

Vene Kurski oblasti kuberneri Roman Starovaiti sõnul tulistas Vene õhutõrje neljapäeva õhtul Kurski linna lähistel alla kaks Ukraina drooni.

Venemaa ründas Zaporižžjat Iskanderi raketiga

Vene väed ründasid reede varahommikul Zaporižžja linnas tsiviilobjekti Iskander-K raketiga, teatas Ukraina politsei. Kohapeal töötavad politseinikud, parameedikud, päästjad ja appi tulnud kohalikud.

Venemaa 10. augusti raketirünnaku tagajärjed Zaporižžjas Autor/allikas: SCANPIX/ EPA/National Police of Ukraine HANDOUT

ÜRO mõistis Venemaa 10. augusti rünnaku Zaporižžja hotellile hukka

ÜRO Ukraina humanitaarkoordinaator Denise Brown mõistis hukka Venemaa neljapäevase raketirünnaku Reikartzi hotellile Zaporižžjas. Teate kohaselt on selles hotellis mitu korda viibinud nii ta ise kui ka teised ÜRO töötajad. Muuhulgas oli see hotell koordinatsioonibaasiks Azovstalis olnud tsiviilisikute evakueerimiseks eelmise aasta maikuus.

I am in shock.

I am appalled.

I am sad.



This hotel that you see behind me in the image, my home for almost two weeks during the operation to evacuate civilians from Azovstal, in Mariupol, was attacked by Russia shortly ago.



Today, once again, civilians were killed and injured… pic.twitter.com/ycyfEGmDE9 — Saviano Abreu (@savianoabreu) August 10, 2023

Saksamaa kaalub Tauruse tiibrakettide Ukrainale andmist

Saksa meedia teatel valmistab Saksamaa ette Tauruse tiibrakettide Ukrainale andmist. Saksa kaitseministeerium palus selle tarbeks raketi tootjalt muuta raketi juhtimistarkvara selliselt, et nende rakettidega ei saaks rünnata rahvusvaheliselt tunnustatud Vene Föderatsiooni territooriumi. Lähemalt ERR-i uudistes.

USA tahab suurendada 155 mm suurtükimürskude tootmist 80 000-ni kuus

Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi esindaja kindral Patrick Ryder kinnitas Pentagoni pressikohtumisel et USA soovib tõsta 155 mm kaliibriga suurtükimürskude tootmist 80 000-ni kuus. Varem suudeti tõsta nende mürskude tootmise mahtu 14 000 pealt kuus 24 000-ni praegu. Ryder tõi esile, et USA on andnud Ukrainale alates täieulatusliku invasiooni algusest üle kahe miljoni 155 mm kaliibriga mürsu.

Valge Maja palus Kongressilt 13 miljardi eest sõjalist abi Ukrainale

Valge Maja tegi USA Kongressile ettepaneku eraldada Ukrainale aasta lõpuks rohkem kui 22 miljardit dollarit, millest 13 miljardit oleks mõeldud sõjaliseks abiks ja kaheksa miljardit humanitaarabiks. Peale Ukraina toetamise küsis Bideni administratsioon raha ka mitmete teiste eesmärkide tarbeks, sh USA lõunapiiri kindlustamiseks ja fentanüülikriisiga tegelemiseks, vahendas AP.

Zelenski tänas vastupealetungil osalevaid sapööre

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuse videopöördumise käigus mitmeid Ukraina sõdureid ja ohvitsere, keda ta nimeliselt ka esile tõi. Muuhulgas märkis ta ära sapööriüksuste tähtsuse pealetungil.

Zelenski rõhutas lisaks, et Ukraina riik ei luba kunagi agressorriigil kasutada ühtegi Ukraina usulisel kogukonda enda eesmärkide täitmiseks.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 580 sõdurit, 12 tanki ja 15 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 252780 (võrdlus eelmise päevaga + 580);

- tankid 4290 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 8313 (+15);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 313 (+0);

- suurtükisüsteemid 5043 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 713 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 469 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4197 (+18);

- tiibraketid 1377 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7511 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 756 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.