Moskva linnapea teatas droonirünnaku tõrjumisest

Oluline reedel, 11. augustil kell 11.40:

- Moskva linnapea: linna kohal tulistati alla droon;

- Vnukovo ja Kaluga lennujaama kohal suleti reede ennelõunal õhuruum;

- Kiievis aktiveeriti ennelõunal õhutõrje;

- Venemaa ründas reede öösel Zaporižžjat Iskanderi raketiga, olles sama linna pommitanud ka neljapäeval;

- USA tahab suurendada 155 mm suurtükimürskude tootmist 80 000-ni kuus;

- Valge Maja palus Kongressilt 13 miljardi eest sõjalist abi Ukrainale;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 580 sõdurit, 12 tanki ja 15 suurtükisüsteemi.

Moskva linnapea: linna kohal tulistati alla droon

Venemaa pealinna Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reedel, et Vene õhutõrje tõrjus Moskvat tabanud droonirünnaku. Varem tulid teated õhuruumi sulgemisest Vnukovo ja Kaluga lennujaama kohal.

Vene kaitseministeerium samas väitis, et Vene elektroonilise sõjapidamise vahendid suutsid tuua taevast alla Ukraina ründedrooni, vahendas TASS.

Sotsiaalmeedias levivad videoklipid, mis viitavad Moskvat tabanud rünnakule.

Moskva Vnukovo ja Kaluga lennujaama kohal suleti reedel õhuruum

Venemaa pealinna Moskva ühe põhilise lennujaama Vnukovo kohal suleti reede ennelõunal õhuruum kell 9.40. Seetõttu lükati edasi nii saabuvad kui ka väljuvad lennud, vahendas uudisteagentuur TASS.

Hiljem teatas TASS õhuruumi sulgemisest ka Kaluga lennujaama kohal. Mõlemas lennujaamas jätkus tavapärane töö 10.50 kohaliku aja järgi.

Varem on õhuruumide sulgemised olnud tingitud Ukraina droonirünnakutest.

Kiievis aktiveeriti ennelõunal õhutõrje

Üle kogu Ukraina kehtestati ennelõunal õhuhäire ning Kiievis töötas õhutõrje, vahendas Ukrainska Pravda. Õhuhäire hakkas taanduma 10.30 kandis. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul kukkusid ühe raketi rusud pealinnas asuva lastehaigla territooriumile. Lisaks sellele kukkus rususid ka kaheks kohas Kiievi Oboloni piirkonda.

Venemaal Kurski lähistel tulistati alla kaks Ukraina drooni

Vene Kurski oblasti kuberneri Roman Starovaiti sõnul tulistas Vene õhutõrje neljapäeva õhtul Kurski linna lähistel alla kaks Ukraina drooni.

Venemaa ründas Zaporižžjat Iskanderi raketiga

Vene väed ründasid reede varahommikul Zaporižžja linnas tsiviilobjekti Iskander-K raketiga, teatas Ukraina politsei. Kohapeal töötavad politseinikud, parameedikud, päästjad ja appi tulnud kohalikud.

ÜRO mõistis Venemaa 10. augusti rünnaku Zaporižžja hotellile hukka

ÜRO Ukraina humanitaarkoordinaator Denise Brown mõistis hukka Venemaa neljapäevase raketirünnaku Reikartzi hotellile Zaporižžjas. Teate kohaselt on selles hotellis mitu korda viibinud nii ta ise kui ka teised ÜRO töötajad. Muuhulgas oli see hotell koordinatsioonibaasiks Azovstalis olnud tsiviilisikute evakueerimiseks eelmise aasta maikuus.

