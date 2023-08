Hawaii põlengus hukkunute arv tõusis üle 55-ni

Hawaii osariigis Maui saare põlengutes on nüüdseks kinnitatud vähemalt 55 inimese hukkumine, kuid see arv võib veel tõusta. USA valitsus lubas kannatada saanud piirkonda toetada.

USA Hawaii saarestiku maastikupõlengutes on hukkunud vähemalt 55 inimest. Veel neljapäeval oli teada ligi 40 inimese hukkumine.

Kõige suuremaid kahjustusi sai Maui saare ajalooline Lahaina linn, kus hävisid sajad hooned. Päästjad tegelevad endiselt inimeste otsimisega, kuid ametnikud kardavad hukkunute arvu tõusu.

Lahainat räsinud tulekahju jättis maha vaid suitsu ja tuha. Hävitustöö oli niivõrd laiaulatuslik, et isegi sadamas olnud laevad põlesid täielikult ära ja inimesed otsisid pelgupaika ookeanist.

Hawaii Rahvuskaardi juhi Kenneth S. Hara sõnul on nende peamine eesmärk päästa elusid, vältida inimkannatusi ja hoida ära suurem varakaotus. Tulekahjude kustutamise on muutnud keeruliseks madal õhuniiskus, põud ja tuhande kilomeetri kaugusel asuva orkaani tuuled.

USA president Joe Biden lubas, et kavatseb kindlustada Hawaii osariigile kõik vajaliku. Rohkem riigiabi on Maui poole nüüd teel, kuid see on väike lohutus neile, kes kaotasid tules kõik.

Kohaliku helikopteripiloodi Richie Olsteni sõnul nägi ta ala, mis oleks justkui pommitatud ja põlenud sõjapiirkond. Põlengus hävinud Lahaina elaniku Kekoa Lansfordi sõnul ei ole varakaotus asja juures veel kõige hullem. Inimeste surnukehad hulbivad endiselt vees või lebavad meremüüril. Nad on olnud seal eilsest õhtust saadik.

Piirkonnast on evakueeritud rohkem kui 11 000 inimest, neist enamik turistid.