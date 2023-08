Kodutehnikamüüjad: müük on mullusega võrreldes vähenenud

Eesti majanduslangus on pannud jaekaupluste kliendid lükkama edasi teatud tööstuskaupade, sealhulgas kodutehnika, ostusid. See on toonud kodutehnikat müüvatele kauplustele kaasa tuntava mahu- ja käibelanguse.

"Käibenumbrid on tõepoolest sellel aastal eelmise aasta numbritest väiksemad," tõdes Euronicsi tegevjuht Aare Koppel.

"Põhjuseid näeme mitmeid: esiteks on laenuintresside tõusu tõttu soetatud vähem kinnisvara, kuhu tehnikat osta, teiseks on laenuintresside tõus on mõjutanud järelmaksuga ostu ja kolmandaks mõjutab laenuintresside tõus tarbimise valikuid ja ostud, mida on võimalik edasi lükata, lükatakse tulevikku," sõnas Koppel.

Lisaks märgib Koppel ühe põhjusena nõudluse langust, mis on järgnenud mõne aasta tagusele buumile. "Koroonaviiruse perioodil osteti tavapärasest rohkem koduelektroonikat. Eriti osades gruppides, näiteks IT tootekategoorias - arvutid, sülearvutid - oli tõus väga suur," sõnas ta.

Samuti näeb ta ühe käibe vähenemise põhjusena suurt hinnasurvet turul, mis on viinud jaehinnad kergesse langusesse.

Prisma hüpermarketid, kes müüvad lisaks toidukaubale ka laias sortimendis kodutehnikat, tajuvad samuti, et kodumasinaid ostetakse senisest vähem.

"Tänavuse aasta esimese seitsme kuuga on kodumasinate müügi langus üle kümne protsendi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Selle peamine põhjus on üldine majanduslik olukord, hindade kasv pea kõigis elu-olulistes valdkondades ning inimeste vajadus kulutustelt säästa ja võimalusel suuremaid kulutusi edasi lükata," sõnas Prisma kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg.

Ta lisas, et mõne tooterühma puhul on lisaks üldisele majanduslikule olukorrale võimalik märgata ka muid põhjuseid tagasihoidlikumale ostmisele - näiteks ventilaatorite müük oli eelmisel suvel väga aktiivne seoses tänavusest suvest kuumema ilmaga.

Kui langus käibes ja mahus süveneb, siis tekivad jaemüüjatel laovarud, mis parimal juhul toovad kaasa allahindlused, sest ettevõtted soovivad laovarudest vabaneda ja meelitada konkurentidelt kliente üle odavama hinnaga, ütles ERR-ile SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Tema sõnul langus aga kestnud veel vähe aega ja langusprotsent pole nii suur, et omada majanduskeskkonnale suuremat mõju, aga kui probleem püsib või süveneb, siis sügis ja talv võivad tulla keerulisemad. "Siis võivad mõned ettevõtted, kes on tuleviku suhtes murelikumad, teha selle pinnalt ka ärilisi otsuseid," sõnas Nestor. Ta lisas, et need otsused võivad mõjutada näiteks olukorda tööturul, sest teenindussektor hõlmab suurt osa töötajaskonnast.

Inforegistri andmetel on Antista AS-i (Euronics) selle aasta teise kvartali maksustatud käive oli 24 634 404 eurot, samal ajal kui eelmise aasta samal perioodil oli see 29 419 604 eurot. OnOff Jaekaubanduse OÜ 2023. aasta teise kvartali maksustatud käive oli 5 186 805 eurot ja sama näitaja 2022. aastal samal perioodil oli 5 538 467 eurot.

Expert Eesti OÜ maksustatud käive oli Inforegistri andmetel tänavu teises kvartalis 3 897 530 eurot ja 2022. aasta teises kvartalis 5 453 565 eurot.

Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu juunis 896 miljonit eurot ehk võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähenes müügitulu püsivhindades kaheksa protsenti, sealjuures vähenes tööstuskaupu müüvate poodide müük 12 protsenti. Languses on ka maht: Eurostati andmetel langes Eesti jaekaubanduse maht juunis aastaga 8,7 protsendi võrra, mis oli üks suurimaid langusnäitajaid Euroopa Liidus.