Aastaid Põhja-Tallinnas leviv hais on tänavu varasemast tugevam

Aastaid Põhja-Tallinnas leviv ebameeldiv lõhn on tänavu erakordselt tugev ja seda kinnitavad ka häirekeskusesse ja keskkonnaametisse tehtud kaebused. Kuigi uuringutest selgus, et lõhn pole ohtlik, tuleb nii linnaosavalitsuse kui ka keskkonnaameti hinnangul selle levikut piirata.

Paljassaare sadamas tegeletakse nii õlijääkide ümbertöötlemisega kui ka nafta ja erinevate kemikaalide transpordiga. Nn õige tuule korral jõuab sealt algav keemiline lõhn pea igasse nurka Põhja-Tallinnas.

Pelgulinna elanik Olga ütles, et kuigi iga päev haisu ei tunne, häirib see kohalike elu piisavalt.

"Kõnnid ringi ja mõistad, et pagan, see lõhnab tõesti väga tugevalt. Kui siin elades seda mõnda aega tunned, siis saad aru, et hais on tuttav. Aga alguses juhtus ka nii, et olin kodus ja ei saanud aru, kas tuul puhub või juhtus midagi ja seepärast haiseb. Siis hakkad aru saama – see on tuttav lõhn, see on siit samast," kirjeldas ta.

Põhja-Tallinna linnaosavanema Manuela Pihlapi sõnul on hais piirkonnas küll aastaid probleemiks olnud, kuid tänavu tunneb seda erakordselt hästi.

"Kõik Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse töötajad on seda tundnud ja see teeb murelikuks ja ka paljud meist on tõdenud, et kui see lõhnatase on väga kõrge, siis see tekitab ka peapööritust ja inimestel on halb," tõdes ta.

Lõhnahäiringute tõttu on tänavu erinevatel riiklikel numbritel kaebusi tehtud üle 400 korra. Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et nii palju kaebusi pole üheski teises piirkonnas.

Kohapeal on läbi viidud mitu saasteainete mõõtmist, viimane neist toimus maikuus.

"Mõõtmise tulemus on see, et kui vaadata seadusest tulevaid norme, siis neid ei ületatud, aga me tegelikult seda teame, et inimese nina tunneb lõhna tihti ka siis, kui seaduses ettenähtud norme ei ole ületatud," sõnas Vakra.

Nii Vakra kui ka Pihlapi hinnangul tuleks seaduses kirja pandud normid üle vaadata.

"Need normid, mis täna seadustes on lubatud, on võib-olla liiga kõrged ja me peaksime tulevikus vaatama ka seda, et seda seadusandlust muuta," ütles Pihlap.

Praegu on keskkonnaamet pidevas suhtluses sadamaalal paiknevate ettevõtetega.

"Näiteks on just õlijäätmete käitleja järgmise kuu jooksul paigaldamas keskkonnaameti nõudel gaaside puhastit ehk gaaside pesurit, mis tähendab seda, et keemilise reaktsiooni tulemusel gaasidest eraldatakse need ained, mis peaksid inimestele lõhnana ninna jõudma," selgitas Vakra.

Muudatuse järel arutab keskkonnaamet edasi, mida piirkonnas ette võtta. Pikas plaanis kolivad tööstusettevõtted Paljassaare sadamast ära.