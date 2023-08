Narva sisekaitseakadeemia ujula saab pärast aastast remonti peagi vee sisse

Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone valmis kolm aastat tagasi. Narva elanike meeleheaks ehitati õppehoone bassein kavandatust kaks korda suuremana ja ujumisvõimalust Narva elanikud aktiivselt kasutasid. Kuni eelmise aasta juunini, mil ujula suleti.

"See on muidugi kahetsusväärne olukord, aga peamine põhjus, miks ta tühjana on seisnud nii pikalt, on see, et eelmise aasta juunikuus ilmnesid seal ehituslikud puudused päris suures ulatuses. Maha koorus viimistluskiht, taastamistööd lõpetati käesoleva aasta juulikuus. Pigem on see erandlik, et garantiitööde maht oli nii suur," rääkis RKAS-i ida piirkonnajuht Margo Merirand.

Ujula kordategemine tähendas kogu pealiskatte vahetust nii basseinis kui ka ujula seintel. Suur töö on garantiiremondi käigus praeguseks tehtud, kuid bassein on endiselt kuiv.

Operaatori hange luhtus ja ujula haldamist pakuti Narva linnale, kuid sellest linnavõim keeldus.

"Vastutustundlik ei ole võtta linnaeelarvele sellist koormat, kui pole näha, kuidas seda siis majandada. Selles osas me linnavolikogu ja linnavalitsuse vahel selgusele ei jõudnud ja ega ausalt öeldes minul polnud ka kindlust, et meie praegune spordikool suudaks seda basseini sellisel viisil pidada, et see vähemalt nulli või nulli lähedale jääks. Arvutused olid miinus 400 000 kuni pluss 70 000. Väga suur diapasoon," selgitas linnapea Katri Raik.

Nii ei jäänud Riigi Kinnisvara aktsiaseltsil muud võimalust, kui ujula haldamine enda kätte võtta.

"Täna me oleme selle teekonna ette võtnud selleks, et viia kokku siis ikkagi ujula, mis on valmis, ja ujuda soovijad ja teeme ka omalt poolt kõik selleks, et mitte jääda kahjumisse," ütles Merirand.

Praegu tegeleb RKAS ujula personali otsimise ja koolitamisega.

Sisekaitseakadeemia õppehoone ujula loodetakse taas avada oktoobris.