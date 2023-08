Ilm läheb veidi soojemaks

Laupäeva öö on suuremas osas Eestis selge või vähese pilvisusega. Ida-Eestis ja saartel on taevas pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Paiguti on udu. Öö hakul puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd valdavalt läänekaare tuul. Sooja on 7 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ning peamiselt sajuta. Paiguti võib veel udu olla. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Ida-Eestis ja rannikul loode- ja põhjatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, samas üksikuid vihmahooge võib siiski esineda. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, Ida-Eestis loode- ja põhjatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Laupäeva õhtul on selge ja vähese pilvisusega, valdavalt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhusooja on 17 kuni 22 kraadi.

Esmaspäevani valitseb Eesti kohal vahelduv pilvisus. Kohati sajab hoovihma ning pühapäeval võib ka äikest tulla. Teisipäevast pilvisus tiheneb ning vihmahood levivad saartelt üle mandri kirde suunas, võib olla äikest.

Sajune ja äikeseline ilm on ka kolmapäeval. Temperatuurimaksimumid tõusevad järgnevail päevil 26 kraadini, kolmapäeval 27 kraadini. Samas rannikualadel võib temperatuur paiguti kraad-paar alla 20 jääda.