ISW: Ukraina sõjaväelased edenesid Robotõne äärealadele

Oluline 12. augustil kell 7.00:

- Ukraina sõjaväelased edenesid Robotõne äärealadele.

Reedel avaldatud ja analüüsitud geograafilise asukohaga kaadrid kinnitavad, et Ukraina väed jõudsid Zaporižžja oblasti lääneosas Orihhivist kümme kilomeetrit lõunas asuva Robotõne põhjapoolsesse äärelinna, kirjutas USA-s asuv sõjauuringute instituut ISW oma värskes analüüsis.

ISW lisas aga, et nende positsioonide püsivus ja ulatus on praegu ebaselged. Ukraina väed on korraldanud nädalaid regulaarselt maapealseid rünnakuid Robotõne suunas osana oma operatsioonidest, mille eesmärk on alandada Venemaa kaitsevõimet.

"Ukraina vägede võime edeneda Robotõne äärealadele, mille kaitsmiseks on Vene väed pühendanud märkimisväärseid jõupingutusi, aega ja ressursse, on märkimisväärsed, isegi kui Ukraina edu on praegu piiratud," järeldasid eksperdid.

Reedel avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed tungisid mööda Donetski-Zaporžžja oblasti piiriala Velika Novosilkast umbes üheksa kilomeetrit lõuna pool asuvasse Urožaine asulasse.

Vene sõjaväeblogijad väitsid, et Ukraina väed surusid 10. ja 11. augustil Vene väed asulasse tagasi.

Ukraina kindralstaap teatas, et Ukraina väed jätkasid vastupealetungi Bahmuti, Berdjanski (Donetski-Zaporižžja oblasti piiriala) ja Melitopoli (Lääne-Zaporižžja oblast) suundades.

Venemaa teatas omakorda reedel, et on parandanud oma lahingupositsioone Kirde-Ukrainas asuva Kupjanski linna ümbruses. Nende edasitung on ajendanud Ukraina ametnikke elanikke evakueerima. Kiievi väed vallutasid septembris tagasi Kupianski ja seda ümbritsevad Kirde-Harkivi piirkonna alad, kuid Moskva on neid sellest ajast peale tagasi tõrjunud.

Vene sõjaväelane pages Leetu

Vene leitnant Ivan Korolev ületas ebaseaduslikult Leedu piiri ja palus riigi võimudelt poliitilist varjupaika, vahendas BBC.

Pärast Leetu sisenemist õnnestus Korolevil jõuda Vilniusesse, kuid Leedu piirivalve pidas ta 10. augustil kinni ja ta saadeti piiripunkti, kus tal õnnestus ühendust võtta BBC korrespondendiga.

"Otsustasin 3. augustil Vene Föderatsioonist lahkuda põhjusel, et ma ei soovinud osaleda verises sõjas, mille mu riik vallandas," ütles Korolev BBC-le. "Olen hetkel Leedu Vabariigis, kus taotlesin poliitilist varjupaika."

Ohvitser väitis, et kuigi ta osales Venemaa agressioonis Ukraina vastu, ei ole ta kunagi viibinud väljaspool Venemaad. Tema ametikoht "välisuurtükilao arvestus- ja operatiivosakonna laoülema asetäitjana" tähendas Ukrainas sõdivate vägede varustamise laskemoonaga, ütles Korolev.

BBC märkis, et Korolevi väiteid ei ole praegu kontrollitud.