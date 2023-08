Riigiga suhtlemine muutub kiiremaks

"Eelnõu eesmärk on parendada riigi ja kohalike omavalitsuste teenuste kättesaadavust. Selleks lühendame aega, mille jooksul peab märgukirjale või selgitustaotlusele vastama 30 päevalt 15 päevale," sõnas justiitsminister Kalle Laanet ning lisas, et endiselt jääb kehtima põhimõte, et vastata tuleb viivitamata ning keerulisemate pöördumiste puhul jääb võimalus vastamise tähtaja pikendamiseks.

"Muudatus puudutab eelkõige riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusi ning muu avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusi, kuid märgukirja või selgitustaotluse adressaadiks võib olla ka mittetulundusühing, sihtasutus, füüsilisest isikust ettevõtja ja äriühing sellise teabe puhul, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarveliste vahendite kasutamist," selgitas justiitsminister.

Muudatus on osa koalitsioonileppest ning eelnõu esitati kooskõlastamiseks kõikidele ministeeriumidele ja riigikantseleile ning arvamuse andmiseks presidendi kantseleile, õiguskantsleri kantseleile, riigikohtule ja linnade ja valdade liidule.