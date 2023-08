OTSE kell 20: parlamendierakondade esimeeste debatt

Arvamusfestivali parlamendierakondade esimeeste debatt toimub kahe moderaatori juhtimisel. Arutelu kestab poolteist tundi ning koosneb kolmest peamisest teemaplokist:

1. julgeolek (sh kuidas Eesti välispoliitikaga mujal maailmas silma paistab);

2. ränne (sh kliimapõgenikud, kes järgnevate kümnendite jooksul meie laiuskraadidele uut kodu vajavad; Eesti majanduse vajadus töökäte järele);

3. kindlasti võivad jutuks tulla ka muud teemad, mis on debati toimumise hetkel päevakajalised.

Iga teemaploki aruteluks on aega umbes 20 minutit. Nende vahele on planeeritud muust arutelust eristuvad vahepalad. Nimelt esitavad moderaatorid debatis osalejatele lühikesi vaheülesandeid. Näiteks pannakse proovile, kui hästi mäletatakse iseenda ja oma kolleegide varem välja öeldud tsitaate. Kokku on arutelude vahel kolm ülesannet.

Arutelus osalevad Kaja Kallas (Reformierakond), Jüri Ratas (Keskerakond), Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Lauri Hussar (Eesti 200), Urmas Reinsalu (Isamaa). Arutelult puudub EKRE esimees Martin Helme.

Arutelu juhivad Grete Arro ja Mirko Ojakivi.