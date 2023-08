Poola minister: lisajõude saadetakse Valgevene piirile heidutuseks

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak ütles laupäeval, et tema riik suurendab vägede kohalolekut Valgevene piiril heidutamaks oma kremlimeelset naaberriiki destabiliseerivate sammude eest.

Lisajõudude saatmine idapiirile on mõeldud heidutuseks ega ole vaenuakt, nagu väidavad Minsk ja Moskva, ütles Blaszczak.

"Pole mingit kahtlust, et Valgevene režiim teeb Kremliga koostööd ja et rünnakud Poola piirile on mõeldud meie riiki destabiliseerima," ütles ta kohtumisel piirile paigutatud sõduritega Jarylowka külas.

Kaks Valgevene sõjaväekopterit rikkusid läinud nädalal Poola õhuruumi. Varssavi sõnul oli tegemist sihiliku provokatsiooniga.

Blaszczaki sõnul kujutab Valgevene tegevus endast ohtu riigi julgeolekule, mistõttu peab Poola oma heidutusvõimekust suurendama.

Varem sel nädalal ütles ta, et Valgevene piiri lähedale paigutatakse 10 000 sõjaväelast ja territoriaalkaitsevägede liiget. Osad neist hakkavad toetama piirivalveametit, ülejäänud jäävad reservi.