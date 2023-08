Rapla Melule kogunes tuhandeid inimesi

Tuhanded inimesed kogunesid laupäeval Raplasse, et osa saada Rapla valla suurimast suveüritusest Rapla Melu, mis toimus juba 15. korda.

Rapla peatänava ummistas laupäeval inimmeri. Kõik sai alguse 15 aastat tagasi toimunud kevadlaadast, mis on kasvanud valla suurimaks suveürituseks.

"On laat, on tuunitud autod, on lemmikloomad, koerad, maleturniir, kultuuriprogramm, laste ala. Ja palju muud põnevat veel, selline suur-suur melu," lausus Rapla kultuurijuht Age Rebel.

Rapla Melu ajal tuleb kindlasti ka kultuurikeskuse ees kõrguva Linna Pea skulptuuri eest hoolt kanda.

"1993, kui kuningriiklased selle Rapla linnale kinkisid, oli käsk see iga aasta korra puhtaks pesta. Ja nüüd siis igal aastal Rapla Melu raames vallavanem ja volikogu esimees seda peavadki puhastama ja jälle on ilus," ütles Rebel.

Seekordse Rapla Melu tõmbenumber oli koertenäitus. Raplamaa Koerteklubi juhatuse liige Varju Kuusemets ütles, et rahvaüritustel osalemine aitab lemmikul paremini valmis olla reisimiseks või koerte võistlusteks.

"Mida rohkem õpib koer kogemusest aru saama, et selline liiklus toimub, palju inimesi, müra-kära – ta harjub sellega ja ei ole nii suures stressis," lausus Kuusemets.

Raplas tegid ukse valla 11 ühepäevakohvikut. Riigimaja terrassikohvikus pakkusid head-paremat kohalikud riigitöötajad.

"Meie kõik 15 riigiasutust, esindus igast asutusest on olemas, kes on teinud meie ühisele lauale midagi," lausus infotöötajast kohvikujuhataja Reili Ludvig.