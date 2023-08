Oluline 13. augustil kell 14.35:

- Venemaa tegi hoiatuslaske Ukrainasse teel olnud kaubalaeva suunas

- Vene väed tapsid Hersonis kuus inimest, nende seas imiku

- Peaprokurör: sõja tõttu on surnud 500 last

- Uuring: Venemaa on hakanud Iraani droone järele tegema

- Ukraina kindral teatas edust Tauria suunal

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit ja 12 tanki

Venemaa väitel nurjas ta kolm droonirünnakut Belgorodi ja Kurski oblastis

Venemaa kaitseministeeriumi väitel nurjas riigi õhutõrje pühapäeval kolm Ukraina droonirünnakut, neist kaks Belgorodi oblasti ja ühe Kurski oblasti kohal.

Ohvreid või purustusi ministeeriumi teatel ei olnud.

Vene kaitseministeeriumi teatel nurjasid nad laupäeval ühe droonirünnaku Belgorodi oblasti kohal.

Venemaa tegi hoiatuslaske Ukrainasse teel olnud kaubalaeva suunas

Venemaa teatas pühapäeval, et tulistas sõjalaevalt hoiatuslaske Ukraina Izmaili sadama poole teel olnud kaubalaeva suunas. Vene kaitseministeeriumi teatel märkas patrull-laev Vassili Bõkov Belau lipu all seilavat laeva, mis oli teel Ukraina Izmaili sadama poole.

Kaubalaeva Sukru Okan kapten ei allunud nõudmisele peatuda, et "kontrollida laeva keelatud kaupade transpordi suhtes", väitis ministeerium.

"Sundimaks laev peatuma, tulistati Vene sõjalaevalt automaatidest hoiatuslaske," öeldi ministeeriumi avalduses.

Seejärel saadeti laeva inspekteerima helikopter Vene sõjaväelastega, seisis teates. Inspektsiooni järel lubati Sukru Okanil teekonda jätkata.

Izmailist on saanud peamine Ukraina põllumajanduskaupade ekspordikanal.

Moskva on alates Musta mere teraviljaleppest lahkumisest andnud lööke Ukraina Odessa oblasti sadamatele, mis etendasid võtmerolli Ukraina teravilja ekspordis.

Vene väed tapsid Hersonis kuus inimest, nende seas imiku

Ukraina Hersoni oblastis sai pühapäeval Vene okupatsioonivägede rünnakus surma kuus inimest, nende seas imik, ütlesid ametnikud.

"Venemaa tappis Hersoni oblastis kuus inimest," ütles siseminister Ihor Klõmenko suhtlusvõrgustikus Telegram.

Šõroka Balka külas tapeti kolm täiskasvanut ja 23-päevane imik, ütles ta. Stanislavi külas hukkus veel kaks inimest.

Peaprokurör: sõja tõttu on surnud 500 last

Ukraina peaprokuröri sõnul on venemaa agressioonisõja tagajärjel surnud 500 last. Haavata on saanud vähemalt 1097 last.

Kõige rohkem lapsi on vigastada saanud Ida-Ukrainas Donetskis, kuid ohvreid on olnud ka näiteks Harkivis, Hersonis, Kiievi oblastis, Zaporižžjas, Mõkolaivis ja Dnipropetrovskis.

Ukraina peaprokuratuur hoiatab, et sõja jätkudes lisandub alaealisi ohvreid



Uuring: Venemaa on hakanud Iraani droone järele tegema

Uuringufirma Conflict Armament Research (CAR) teatel on Venemaa hakanud tegema järele varasematel aastatel Iraanist ostetud droone ja kasutab neid Ukrainas.

CAR uuris kahe Ukraina kaguosas lahingus kasutatud drooni jäänukeid ja mõlemad klappisid Iraani droonidega Shahed-136. Samas sisaldasid need elektroonikaosi, mis ühtisid Venemaal toodetud seiredroonide omadega.

Shahedi droonid on olnud venelaste jaoks Ukrainas üks efektiivsemaid relvi. Näiteks 3. augustil ütles president Volodomõr Zelenski, et Venemaa saatis Ukraina suunas 2000 niisugust drooni.

Uuringufirma dokumenteeris üle saja komponendi rohkem kui 30 ainulaadses mudelis ning 22 ettevõtte kaubamärkidega seitsmest riigist, sealhulgas Venemaalt. Enamik komponente pärinesid Hiina, Šveitsi ja USA ettevõtetelt. Raporti hinnangul viitavad leiud sellele, et Venemaa on kasutusele võtnud Iraani droonide koopiad.

"Ligi aasta pärast esmakordset Iraanis toodetud mehitamata õhusõidukite kasutuselevõttu Ukrainas näitavad tõendid, et Vene Föderatsioon on alustanud sellest kodumaiste versioonide tootmist, mis on tähtis areng riigi mehitamata õhusõidukite võimekuses, et võimaldada edaspidigi toetumist ühekordselt kasutatavatele mehitamata õhusõidukitele," seisab aruandes.

Viimased meediakajastused on väitnud, et Venemaa üritab kodumaiseid versioone Shahedi-droonidest hakata tootma tuleva aasta alguses. CAR-i avastus viitab, et tootmine võib juba alanud olla.

Ukraina kindral teatas edust Tauria suunal

Ukraina relvajõud tegid uusi edusamme Tauria suunal ehk Hersoni oblastist Avdijivkani Donetski oblastis, kus kaitsjatel õnnestus teatud alad vaenlase käest tagasi vallutada ja üle 200 Vene sõjaväelase kahjutuks teha, vahendas portaal Unian.

Operatiiv-strateegilise väekoondise Tauria ülem brigaadikindral Oleksandr Tarnavskõi ütles, et Ukraina selle suuna suurtükiväeüksused täitsid päeva jooksul 1303 tuleülesannet.

"Tauria suund. Seal on tagasivallutatud alad. Kaitsevägi töötab," rõhutas ta.

Tarnavskõi sõnul kaotasid venelased päeva jooksul hukkunute, haavatute ja vangilangenutena 242 inimest (likvideeritud – 80, haavatud – 160, vangistatud kaks).

Lisaks suutsid Ukraina sõjaväelased hävitada seitse ühikut vaenlase sõjatehnikat – tanki, kaks soomusautot, suurtükisüsteemi ja miinipilduja, ühe auto ja ühe eritehnika ühiku. Samuti hävitati kolm vaenlase laskemoonaladu.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit ja 12 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 253 850 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 4298 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 8335 (+11);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 313 (+0);

- suurtükisüsteemid 5072 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 713 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 477 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 4204 (+3);

- tiibraketid 1379 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.