Hawaii maastikupõlengu ohvrite arv kerkis 93-ni

USA-s Hawaii osariigis Maui saarel Lahaina linna maatasa teinud maastikupõlengu ohvrite arv tõusis laupäeval vähemalt 93 inimeseni, ütlesid ametnikud, samal ajal kui kerkinud on viha selle pärast, kuidas võimud hirmsale tulekahjule reageerisid.

Umbes 12 000 elanikuga ja turistide seas populaarsest Lahaina linnast, kus kunagi elas Hawaii kuningapere, on suures osas alles vaid söestunud varemed.

Ametlikud andmed näitavad, et tulekahjus hävis või sai kannatada üle 2200 hoone ja selle kahju ulatub hinnanguliselt 5,5 miljardi dollarini. Tuhanded inimesed jäid kodutuks.

Hawaii võimud on algatanud juhtunuga seoses juurdluse, samas kui kohalikud ütlevad, et ei saanud katastroofi kohta vähimatki hoiatust.

Kuberner Josh Green ütles laupäeval ajakirjanikele, et ohvrite arv veel kasvab. "See arv kasvab. Tahame, et inimesed oleks selleks valmis."

Hukkunute arvu kasv teeb Maui saarel lõõmanud põlengust USA ohvriterohkeima tulekahju alates 1918. aastast, mil Minnesota ja Wisconsini osariigis suri 453 inimest.

Vaikses ookeanis asuv Hawaii on üks USA 50 osariigist ja seal elab umbes 1,5 miljonit inimest. Maui on saarerühma suuruselt teine saar kohe Hawaii järel.