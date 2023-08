Mitu Pärnumaa kooli läheb uude õppeaastasse uuenenud majas

Tori vallas Tammistes käib lasteaed-algkooli juurdeehitus, tööd peavad 28. augustiks valmis olema. Nii laheneb esialgu küll osaliselt ammune probleem, sest Tammistes pole piisavalt ruumi lasteaiale ja algkoolil puudub oma maja. Lasteaia juurdeehituse saab alguses oma kasutusse algkool.

"See on olnud juba vist viis aastat nii-öelda töölaual ja pidevalt oleme selles suunas tegutsenud. Lähiaastatel tahame ära ehitada ka algkool-kogukonnakeskuse, mille järel saab algkool vabastada lasteaia ruumid ja kolida päris enda ruumidesse. Aga see on mahukam protsess, mille projekteerimine hetkel käib ja millega me loodame ehitusse jõuda hiljemalt 2025. aastal," rääkis Tori vallavanem Lauri Luur.

Juurdeehitus on projekteeritud selliselt, et sinna mahub lasteaia kaks rühma või neli algkooli klassi. Ehituse üle 1,2 miljoni eurose maksumuse tasub vald omavahenditest.

Põhja-Pärnumaa valla Tootsi põhikoolist lahkusid ehitajad juba juulis ja hoone näeb välja nagu uus. Hoone fassaad ja siseruumid said korda 1,4 miljoni euro eest. Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe ütles, et koolis on 60 last, aga selles on võimalik õpetada kuni 120 last.

"Esimesse klassi läheb juba pea 15 last, nii et mina näen sellel koolil väga suurt tulevikku. Kooli võimsus võib minna välja kuni 120 lapseni, nii et me näeme võimalusi ja suurt arengut. Remont maksis kokku 1,4 miljonit ja koos riigi tugiteenuste keskusega, nende toel ja valla toel see remont valmis sai," selgitas Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe.

Väiksemaid remonte tehti kõikides valla koolides.

"Põhja-Pärnumaa vald on väikekoolide usku. Meie jaoks on tähtis, et vald areneks kui tervik. Meile on tähtis investeerida väikekoolidesse, et meie lastel oleks kaasaegsed õpitingimused," ütles haridusvaldkonna abivallavanem Tarvi Tasane.