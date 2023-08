Solman: Pere Sihtakapital sai hakkama kobarkäkiga, aga raha tagasi küsida ei tohiks

Tänavu märtsis riigihalduse ministrina Pere Sihtkapitalile 250 000 eurot eraldanud Riina Solman (Isamaa) ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sihtasutus on tunnistanud oma viga seoses uuringute jaoks inimeste andmete küsimisega ning uuringutega peaks saama edasi minna.

Rahastus Pere Sihtkapitali sündivusuuringute läbiviimiseks tuli tänavu märtsis toonaselt riigihalduse ministrilt Riina Solmanilt (Isamaa) – tema allkirjaga eraldas valitsus sihtkapitalile tegevustoetusena 250 000 eurot. Selle rahaga plaanis Pere Sihtkapital tänavuse aasta lõpuks läbi viia neli sündivusuuringut. Neist üks lastetute, teine lasterikaste, kolmas ühe lapsega ning neljas kahe lapsega naiste seas.

Riina Solman andis sel teemal "Aktuaalsele kaamerale" intervjuu:

Sel hetkel, kui te selle allkirja andsite, te ei olnud ju enam rahvastikuminister, vaid riigihalduse minister?

Just nimelt. Kuna rahvastikuminister kogu oma tegevusega pakiti kokku Reformierakonna ettepanekul ja selle eest pidi hakkama vastutama sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, siis sellest ajast peale ei ole ühtegi sellist demograafilist komisjoni või tegevust sotsiaalministeeriumi poolt ellu kutsutud.

Sellisel juhul on siis õigustatud ka see, et riigihalduse minister selliseid allkirju annab?

Riigihalduse ministri vastutada on muu hulgas regionaalpoliitika, kohalike omavalitsuste poliitika. See puudutab elu maapiirkondades ja äärealadel. Nii et see on igati õigustatud rahvastiku paiknemise ja elu võimalikkuse seisukohast maapiirkondades.

Kas selle rahaeraldisega kaasnes ootus uuringuteks?

Otseselt me sellel hetkel ei olnud küll Eesti Pere Sihtkapitali tegevuses niimoodi tegevusi lahti löönud.

Nüüd ju tänu sellele, et Pere Sihtkapital rikkus nii mitmeid reegleid, on ju need uuringud rikutud?

Seda, et nüüd eetikakomisjonilt ei saadud heakskiitu uuringu jätkamisele, siis see on eraldi küsimus. Sest kui eetikakomisjon ei annagi hinnangut nüüd selle tehnilise, kuidas ma ütlengi, kobarkäki tulemusel, sellest on väga kahju.

Kui nüüd Pere Sihtkapital ei ole asju korrektselt ajanud ja on hakkama saanud kobarkäkiga, nagu te ise ütlesite, kas neilt tuleks see toetussumma tagasi küsida? Sest nad ei saa neid uuringuid ju läbi viia praegu?

Ma arvan, et tegemist on kahetsusväärse veaga, nad on seda ka ise tunnistanud, aga kuna tegemist ei ole mingi Eesti-spetsiifilise uuringuga – selliseid uuringuid tehakse laiemalt Euroopa riikides –, siis ma arvan, et seda viga annab parandada. Ja Eesti Pere Sihtkapital, kui ainuke demograafiaga /.../ tõsiselt tegelev sihtasutus, peaks saama oma tegevust jätkata.

Ma avaldan kahetsust, kui eetikakomisjon on politiseeritud. Minu tänasel hinnangul Margit Sutropi kommentaarid seda /.../ näitavad mulle, et see on politiseeritud otsus. Ja ma olen väga häiritud sellest, et käimas on justkui klaperjaht nendele teadlastele või siis nendele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes on selle sihtkapitali moodustanud.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juht Margit Sutrop, kes on kritiseerinud Pere Sihtkapitali küsitlusega alustamist enne eetikakomiteelt loa ära ootamist, ise eetikakomiteesse ei kuulu.