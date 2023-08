Nädala algus on soe ja peamiselt kuiv

Lähipäevil on ilm suvesoojaga ja vihmahood on harvad.

Esmaspäeva öö on pilve- ja udulaamadega. Kohati rabistab ka veidi vihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.

Hommikul katab taevast pilvekiht, milles on üksikuid selgemaid laike. Sajuks on tõenäosus väike. Läänekaare tuul on üsna nõrk. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on taevas pilvi, mis üksiku nõrga vihmahoo annavad. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21 kuni 25, rannikul jääb kohati alla 20 kraadi.

Õhtu on selgineva taevaga ja sajuta. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 19 kuni 22 kraadi.

Teisipäev tuleb kõrgrõhuharja kaasabil selge ööga. Õhk jahtub sisemaal kuni 10 kraadini. Päikeselise päevaga kerkib õhusoe 25 kraadi ümbrusse. Õhtul jõuavad Eesti lääneserva pilved.

Kolmapäeva öösel liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogude ja äikesega üle maa. Vihma jagub ebaühtlaselt, kõik paigad märjaks ei saa, samas mõnes kohas on äikest ja siis on sadu tugev. Päev tuleb siin-seal vihmahoogudega ja palav, Eesti lääneservas on sooja kuni 25, ida pool kuni 30 kraadi

Neljapäev on madal- ja kõrgrõhuala piirimail üksikute hoovihmadega, õhk soojeneb südasuviselt 25 kraadi ümbrusse.

Kui reedel kõrgrõhuala Põhja-Euroopas end kehtestab, siis on loota ka nädalavahetusel kuiva ilma.