Oluline 14. augustil kell 11.58:

- Maljar: Ukraina vabastas Bahmuti suunal 3,5 ruutkilomeetrit;

- Raketirusud tekitasid Odessas põlenguid;

- WSJ: lääneriigid valmistuvad uueks Ukraina pealetungiks 2024. aastal;

- ISW: Ukraina väed edenesid kahel rindelõigul - Robotõne ja Urožaine kandis;

- Zelenski: ükski Vene kuritegu ei jää vastuseta;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 530 sõdurit, 8 tanki ja 27 suurtükisüsteemi.

Saksa rahandusminister Lindner on Kiievis

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner saabus Kiievisse kõnelustele, vahendas Tagesschau. Lindner on ka Saksa majandusliberaalse FDP erakonna juht. Nõnda nagu ka teised prominentsed lääneriikide poliitikud saabus Saksa minister Kiievisse rongiga.

Lindner rõhutas, et Ukrainas kaitstakse läänelikke väärtuseid ning Euroopalikku rahul ja vabadusel põhinevat süsteemi. Lindneri sõnul ei tohi Ukraina seda sõda kaotada.

Wir stehen an der Seite der #Ukraine, Schulter an Schulter, sagt Minister @c_lindner zu Beginn seines Besuchs in #Kiew. Werden heute auch den Blick in die Zukunft richten. Wollen ganz konkret besprechen, wie das Bundesfinanzministerium die ukrainische Seite unterstützen kann. pic.twitter.com/LetK2WAHKH — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 14, 2023

Saksamaa rahandusminister lubas Vene invasiooni aastapäeval 24. veebruaril, et Saksamaa toetab Ukrainat poliitiliselt, sõjaliselt ja rahaliselt kuniks Ukraina võdab selle sõja. Samuti on sakslased lubanud toetada Ukraina ülesehitamist peale sõda.

Maljar: Ukraina vabastas Bahmuti suunal 3,5 ruutkilomeetrit

Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari teatel saavutasid Ukraina väed edu mõningast edu Urožaines ja Staromajorskest kagus ning vabastasid eelmise nädala käigus 3,5 ruutkilomeetrit Bahmuti rindelõigul. Vene väed püüdsid samas taastada oma kaotatud positsioone Kliššivkas, Andrijivkas ja Kurdjumivkas.

Lisaks teatas Hanna Maljar, et Ukraina väed lõpetasid edukalt Dnipro vasakkaldal oma ülesanded. Samas ei selgitanud Maljar, et mida ta selle all mõtles.

Ukraina: hävitas 15 Odessat rünnanud Vene drooni ja kaheksa Kalibr raketti

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna teatel hävitas Ukraina õhutõrje öösel 15 Odessat rünnanud drooni ja kaheka Kalibr raketti. Ukraina väitel tulistasid nad alla kõik Odessat rünnanud õhusihtmärgid.

Raketirusud tekitasid Odessas põlenguid

Esmaspäeva öösel tulistas Ukraina õhutõrje alla Odessat rünnanud raketid. Allakukkunud raketirusud tekitasid mitmel pool põlenguid ja kolm inimest sai viga, teatas Odessas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Kiper.

Three attack waves on Odesa overnight: Russia launched 8 Kalibr missiles and 15 drones. All successfully downed by Ukrainian Air Defense. Falling debris resulted in citywide damage, including a major supermarket catching fire. pic.twitter.com/cK4jipSYHt — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 14, 2023

Varem sel ööl hoiatas Ukraina õhuvägi, et Odessat ootab ees raketirünnak ning enne seda hoiatati droonirünnaku eest.

WSJ: lääneriigid valmistuvad uueks Ukraina pealetungiks 2024. aastal

Sõjastrateegid ja poliitikud lääneriigid on juba mõtlemas võimalikust Ukraina vastupealetungiks 2024. aasta kevadel, kirjutas The Wall Street Journal.

Ukraina sõdur ja taamal Grad mitmikraketiheitja Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Libkos

Prantsusmaa on nüüdseks õpetanud välja 6000 Ukraina sõdurit

Prantsuse kaitseminister Sebastien Lecornu ütles intervjuus Var Matinile, et Prantsusmaa on augustiks õpetanud ühes Poolaga välja juba 6000 Ukraina sõdurit.

Lecornu sõnul on Ukrainal oma vastupealetungiks vaja uut põlvkonda sõdureid. Samuti kinnitas kaitseminister, et Prantsusmaa saadab Ukrainale iga kuu ka 155mm kaliibriga suurtükimürske.

Briti luure: lahingud Dnipro suudme saartel ja jõe idakaldal jätkuvad

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuses sõjaülevaates nenditakse, et Vene ja Ukraina üksused võitlevad veel Dnipro jõe suudme saarte üle. Lisaks sellele on Ukraina väed rajanud väiksemaid sillapäid või korraldanud äkkrünnakuid Dnipro vasakkaldale.

Need mõlemad tegevused tekitavad dilemma Vene väejuhatusele, et kas tugevdada vägede kohalolu Dnipro kaldal või saata oma väed Ukraina vastupealetungi peatama Ukraina idaosas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/twLeEY8nlU



#StandWithUkraine pic.twitter.com/S1IWDHzYaq — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 14, 2023

ISW: Ukraina väed edenesid kahel rindelõigul

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) kohaselt edenesid Ukraina väed vähemalt kahel rindelõigul – Donetski oblasti lääneosas ja Zaporižžja oblasti idaosas ning samuti ka Zaporižžja oblasti lääneosas.

ISW toetus oma hinnangus Ukraina peastaabi teatele, mille kohaselt saavutasid Ukraina väed osalist edu Robotõne kandis (Zaporižžja oblasti lääneosas ja paikneb 13 kilomeetrit Orihhivist lõuna pool). Samuti väitsid mitmed Vene allikad 12. augustil, et Vene väed taandusid Urožainest, kuid seda hakati kohe eitama 13. augustil. Seega hindas mõttekoda, et Vene väed võivad olla veel selle asula lõunaosas.

Zelenski: ükski Vene kuritegu ei jää vastuseta

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses videopöördumises Ukraina vastust igale Vene vägede korraldatud terroriaktile. Iga hävitatud okupant, põletatud Vene sõjatehnika, põlengud peakontorites ja ladudes ja elegantne suits Kertši väina sillal ning palju enamat tõetab, et Venemaa kuritööd ei jää vastuseta.

Enne Ukraina vastusammude loetlemist märkis Ukraina president oma pöördumises ära hiljutised Venemaa rünnakutes hukkunud tsiviilisikud Hersoni oblastis.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 530 sõdurit, 8 tanki ja 27 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 254380 (võrdlus eelmise päevaga + 530);

- tankid 4306 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 8354 (+19);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 313 (+0);

- suurtükisüsteemid 5099 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 714 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 479 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 4213 (+9);

- tiibraketid 1379 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7562 (+19);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 766 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.