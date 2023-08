Euroopa Prokuratuur uurib eurotoetuste väärkasutamist Bulgaarias

Neljapäeval toimusid Euroopa Prokuratuuri (EPPO) eestvedamisel Bulgaaria politsei ja luureteenistuse läbi viidud läbiotsimised 28 kodus ja kontoris.

Läbiotsimised on seotud juurdlusega, mille käigus uuritakse võimalikku Euroopa Liidu toetuste väärkasutamist raudteeprojektide käigus. Lisaks vahistati sama juurdluse käigus kolmapäeval ühe Bulgaaria väikelinna linnapea.

Bulgaaria reformimeelsed poliitikud on ammu väitnud, et mitmed Bulgaaria poliitikud on suunanud Euroopa Liidu toetusi organiseeritud kuritegevusele. Sofias paiknev demokraatia uuringute keskus hindas 2020. aastal, et kuni 15 protsenti Euroopa Liidu rahadest kasutatakse regulaarselt ebakorrektselt, vahendas Politico.

Euroopa Prokuratuuril on 2022. aasta raporti kohaselt korraga käsil 143 Bulgaariaga seotud juurdlust, mille hinnanguline kogukahju on 492 miljonit eurot. Kuna Bulgaaria on Euroopa Liidu üks vaesemaid liikmesriike, siis saab riik pidevalt eri eesmärkidel eurotoetusi.

EPPO kinnitusel uurivad nad konkreetselt kahte raudteetaristu uuendamise projekti, mille rahaline väärtus on üle 241 miljoni euro. Samuti on prokuratuuri fookuses hoonete energiatõhususe projekt General Toševo linnas Kirde-Bulgaarias. Selle projekti rahaline väärtus oli 169 000 eurot.

