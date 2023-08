Kohus kuulutas üle pika aja jätkunud Repsi istungi kinniseks

Omastamises ja kelmuses süüdistatavana kohtu all oleva endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi (Keskerakond) üle esmaspäeval Harju maakohtus toimunud istung kuulutati kinniseks.

"Istung kuulutati kinniseks süüdistatava eraelu kaitseks. Vastava taotluse esitas tema kaitsja," ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ERR-ile.

Repsi kohtuasi oli pikalt pausil. Mullu 20. detsembril lükkas Harju maakohus kaitsjate taotlusel edasi Repsi istungid, mis pidid aset leidma 20. ja 22. detsembril – põhjuseks töövõimetusleht, mis oli endisele ministrile väljastatud kuni detsembri lõpuni.

10. jaanuaril ei ilmunud tollal lapseootel Reps kohtuistungile ning maakohus lükkas kaitsjate taotlusel kohtuistungi märtsi lõppu. Märtsis lükati kohtuprotsess edasi, sest Repsil olid äsja sündinud kaksikud.

Repsile on esitatud kriminaalsüüdistus, mis koosneb seitsmest erinevast niinimetatud osateost, neist kolm on seotud omastamise ja ülejäänud kelmusega. Lisaks on haridus- ja teadusministeerium esitanud Repsi vastu tsiviilhagi summas ligi 120 000 eurot, millest 70 000 eurot moodustavad kulud lapsehoiuteenusele.