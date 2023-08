Venelased reisivad Euroopa asemel Türki ja Taisse

Selle aasta jaanuarist juunini reisis Tai kuningriiki rohkem kui 700 000 Vene kodanikku. Tegu on suure hüppega kui võrrelda aastatagust perioodi, kuid see on ka suurem arv kui ka 2018. aastal enne koroonapandeemiat.

Lisaks oodatakse ainuüksi Türki sel aastal seitset miljonit Vene turisti. Veel eelmisel aastal käis Türgis viis miljonit venelast ja 2018. aastal käis seal veidi alla kuue miljoni Vene turisti, kirjutas Yle.

Tulenevalt Vene agressioonisõjast Ukraina vastu on venelaste puhkusevalikud muutunud ahtamaks. 2022. aastal oli kõige populaarsem sihtkoht Türgi, millele järgnesid Araabia Emiraadid (1,2 miljonit inimest), Abhaasia, (1,15 miljonit), Egiptus (947 000), Tai 435 000 ja Maldiivid (201 000). Veel 2018. aastal olid esiviisikus ka mitmed Euroopa riigid nagu Saksamaa, Itaalia ja Hispaania, kuigi ka tollal oli kõige populaarsem sihtriik Türgi.

Hinnanguliselt on Vene keskklassi kuuluvate inimeste reiside arv Euroopasse langenud kuni 80 protsenti, ütles välispoliitika instituudi teadur Margarita Zavadskaja. Samas ühe eelmisel aastal läbi viidud küsitlusuuringu kohaselt pole ligikaudu 70 protsenti Vene kodanikest kunagi riigist lahkunud.