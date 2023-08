Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Ott Laanemets ja Kalev Stoicescu

Ukrainlaste jõupingutusi lõunarindel hakkab tasapisi kroonima edu. Pingelisemaks on muutunud olukord Mustal merel, kus Ukraina väed ohustavad Kertši silda ja ähvardavad Venemaa sadamaid, Vene väed omakorda ründavad Ukraina sadamaid ning ähvardavad tsiviillaevu. Samal ajal toimuvad Venemaal plahvatused ja lendavad Ukraina droonid. Mis saab Musta mere viljakokkuleppest ja kas Venemaa liider Vladimir Putin on valmis minema visiidile Türki?

Nendel teemadel räägivad mereväe miinisõja divisjoni ülem kaptenleitnant Ott Laanemets ja riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 21. 35. Saatejuht on Epp Ehand.