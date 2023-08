Analüütikute sõnul on rubla nõrgenenud Vene naftatulude vähenemise tõttu

Vene rubla on sel aastal kaotanud veerandi oma väärtusest võrreldes USA dollari ja euroga ning on jõudnud viimase 16 kuu madalaimale tasemele. Majandusanalüütikud näevad rubla nõrgenemise taga Venemaa naftatulude vähenemist.

Esmaspäeva pärastlõunal tõusis Moskva börsil dollari hind üle 101 rubla ning euro üle 111 rubla piiri. Nii dollari kui ka euro eest maksti rublades nii palju viimati möödunud aasta märtsis.

Rubla nõrkuse põhjuseks on Venemaale kehtestatud sanktsioonid, mis piiravad eksporditulusid ja teevad samas impordi kalliks.

"Peamine põhjus on see, et Vene riik ja Vene ettevõtted peavad maksma kõrgemat hinda impordi eest. Ringiga kokku imporditud kaubad, mida õnnestub veel sanktsioonide vahelt kuidagi importida, see maksab rohkem. Teine pool, mis kurssi kogu aeg mõjutanud, on naftaäri. Venelastel ei lähe enam nafta tootmise ja müügiga nii hästi," selgitas Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

"Venemaal ei õnnestu sanktsioonide tõttu nii hästi naftat eksportida. Ja rubla vastu ei ole nõudlust. Keegi ei ole huvitatud rublast, sellest on saanud eksootiline valuuta ja miks peaks keegi tahtma eksootilist valuutat omada," rääkis Redgate Wealth investeeringute valdkonna juht Peeter Koppel.

Lühikeses perspektiivis võib rubla odavnemine Venemaa eelarve olukorda toetada, sest iga teenitud dollari eest saab rohkem rublasid.

"Venemaa majapidamistele tähendab rubla nõrgenemine, et importkaubad muutuvad kallimaks, see vähendab nende ostujõudu. /.../ Venemaa valitsuse jaoks on see pigem hea uudis. Selle abil on neil lihtsam sõda finantseerida," ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Siiski püüab Vene keskpank rakendada meetmeid rubla kursi hoidmiseks.

"Vene rubla kurss on täna suurel määral Vene keskpanga ja ametivõimude kujundada. Juba on keskpank hakanud intressimäära tõstma, öeldes küll, et sel vahetut ja kiiret mõju rubla kursile ei pruugi olla. Nad hüppavad protsendipunkti võrra järjest kõrgemale, täna on intressimäär Venemaal üle kaheksa. /.../ See näitab, et midagi on vaja teha ja tavaliste meetmetega seda ei õnnestu ohjata," rääkis Luikmel.

Tema sõnul loodetakse Venemaal rubla tugevnemist seoses nafta hinna tõusuga.