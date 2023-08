Ilm läheb soojemaks

Teisipäeva öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu. Puhub läänekaare, saartel lõunakaare tuul 1 kuni 5, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on sajuta, üksikuid pilvi on vaid saartel, kohati võib udu püsida. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub lõunakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päev on päikeseline ja kuiv. Lääne-Eestisse lisandub pärastlõunal veidi pilvi. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 8, saartel kagust kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 27, rannikul kohati 20 kraadi.

Õhtu on Lääne-Eestis pilvisem ja saartel võib hoovihma sadada. Mandri sisealadel on pilvi vähe ja ilm kuiv. Puhub kagutuul 3 kuni 9, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 21 kuni 24 kraadi.

Kolmapäeva öö on mitmel pool vihmahoogudega, päeval on sadu harv. Ühes sajuhoogudega on äikest. Öösel on sooja 14 kuni 19, päeval 26 kuni 31, rannikul 21 kuni 25 kraadi.

Neljapäeval on sajuhoogude võimalus kõige suurem Kagu-Eestis. Öösel on sooja 12 kuni 18, päeval 24 kuni 28, rannikul 19 kuni 23 kraadi.

Reedel on sadu üksikutes kohtades, laupäeval mitmel pool. Õhk jaheneb veidi ning palavus annab järele.