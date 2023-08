Mahhatškalas sai tanklaplahvatuses surma vähemalt 25 inimest

Venemaal asuva Dagestani pealinna Mahhatškala bensiinijaamas toimus esmaspäeva õhtul plahvatus, mille tõttu sai surma vähemalt 25 inimest. Veel kümned inimesed said vigastada. Hukkunute seas oli kolm last.

Internetti ilmus video põlevast tanklast. Hiljem sai teatavaks, et tulekahju sai ilmselt alguse lähedalasuvast autoteeninduse hoonest.

"Ohvrite arv on tõusnud 25-ni. Surma on saanud ka kolm last," ütles kohalik meditsiinitöötaja.

Mahhatškala linnapea hoiatas, et sündmuskohal on teise plahvatuse oht ja inimesi evakueeritakse ümbruskonnast.

"Plahvatus toimus kell 21.40 kohaliku aja järgi. Plahvatuse põhjused on selgitamisel," ütles Dagestani administratsioonijuht Sergei Melikov suhtlusvõrgustikus Telegram.

"Mahhatškala meditsiiniasutustesse on tanklaplahvatuse ja põlegu järel toodud 66 vigastatut. Neist 10 vigastused on rasked," lisas Venemaa tervishoiuministri esimene asetäitja Viktor Fisenko.

"Pärast plahvatust kukkus kõik meile peale, me ei näinud enam midagi," kirjeldas üks anonüümne pealtnägija uudisteagentuurile AFP.

Eriolukordade ministeeriumi andmetel levis tuli enam kui 600 ruutmeetri suurusele maa-alale ja selle kustutamisel töötas ligikaudu 260 päästetöötajat. Varahommikul kinnitati, et põleng on kustutatud.