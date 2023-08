Otse kell 12: meeste tervisekäitumise uuringu esitlus

Teisipäeval esitleb sotsiaalministeerium Kantar Emori tehtud "Meeste nõustamis- ja tervishoiuteenuste kasutamise uuringu" tulemusi, mille näol on tegemist esimese suuremahulise meeste tervisekäitumise uuringuga Eestis. ERR.ee näitab kell 12 algavat esitlust otseülekandes.

Eesti meeste tervisenäitajad, tervisekäitumine, tervisekaotuse aastad ja selle põhjused on võrreldes naistega erinevad. Selle üks väljendus on meeste lühem keskmine oodatav eluiga. Kuigi 2022. aasta andmeil on meeste ja naiste tervena elatud eluaastate vahe hakanud vähenema, elavad mehed tervena siiski vähem (57,9 aastat) kui naised (60,6 aastat). Mehed tarvitavad naistest rohkem nii alkoholi, narkootikume kui ka nikotiini. Mehed vajavad nõustamis- ja tervishoiuteenuseid, kuid ei kasuta neid piisavalt või pöörduvad liiga hilja.

Uuringu eesmärk oli mõista, miks mehed hoiduvad erinevate nõustamis- ja tervishoiuteenuste kasutamisest ning pakkuda välja ja osaliselt ka katsetada erinevaid viise, mis suunaksid mehi neid teenuseid enam kasutama.

Uuring annab põhjalikuma ülevaate professionaalse abi otsimise takistustest ja ajenditest füüsilise ja vaimse tervise probleemide korral ning riskikäitumisest – tubakast ja alkoholist – loobumise soovi korral.

Uuringu tulemusi esitleb Kantar Emori uuringuekspert Jaanika Hämmal. Esitlusele järgnevas arutelus jagavad oma mõtteid ja ettepanekuid terviseminister Riina Sikkut, müksamise uurija Heiko Leesment ning Raadio 2 saatejuht Robin Juhkental.