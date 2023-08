Kreml üritab peatada rubla vabalangust ja tõstis järsult intressimäära

Rubla kurss on jõudnud viimase 16 kuu madalaimale tasemele. Esmaspäeval sai ühe dollari eest 102 rubla. Teisipäeval sai ühe dollari eest 96 rubla.

Venemaa keskpank teatas, et võttis vastu otsuse piirata riske hindade stabiilsusele. Keskpank siiski lisas, et suurenenud surve rublale suurendab inflatsiooniriske veelgi.

Venemaa keskpank väidab, et inflatsioonieesmärk on neli protsenti.

Vene majandust on siseriiklikult toetanud valitsuse kulutused kaitsesektorile ja sotsiaalsfäärile. Näiteks makstakse igale Ukrainas hukkunud Vene sõduri lähedastele. Samas on ka see tõstnud riigieelarve defitsiiti, mis omakorda rubla väärtust on alandanud. Venemaa majanduse arengut segavad veel Moskva-vastased sanktsioonid, eksporditulude kokku kukkumine ja kapitali väljavool.